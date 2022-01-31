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Эпидситуация по коронавирусу в Алматы несколько стабилизировалась - санврач

31 Января 2022 14:55
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Эпидситуация по коронавирусу в Алматы несколько стабилизировалась - санврач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы несколько стабилизировалась на уровне 1900-2300 случаев в сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер отметила, что с начала пандемии в городе зарегистрировано 219 880, с начала этого года – 36 374 случаев, за 30 января – 1556 случаев.

«Недельная заболеваемость коронавирусной инфекции среди горожан увеличилась с 13 508 случаев в предыдущей до 14 213 случаев в последней неделе», - сказала она.

Асель Калыкова также поблагодарила жителей за проявленную ответственность. Она добавила, что за неделю увеличилось количество ревакцинированных почти на 42 тысяч человек, или на 36%. Это позволило увеличить иммунную прослойку среди населения до 56,8%, что повлияло на стабилизацию заболеваемости.

Сообщается, что заболеваемость COVID-19 в январе составил рост: 40% с предыдущей недели, а с начала года в 18 раз.

«Проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20–39 лет несколько снизилась с 40% до 35%, но продолжает оставаться самой высокой. После них наиболее поражаемый возрастной контингент - лица 40–59 лет - 26%, лица 60 лет и старше – 22%.

На истекшей неделе зарегистрирован значительный рост заражений среди детей до 14 лет на 5,4% (с 1463 до 1920 случаев) и подростков на 1% (с 388 до 589 случае), а также лиц старше 60 лет на 3% (с 2530 до 3262 случая). Среди детей до одного года, напротив, отмечается небольшое снижение с 450 до 438 случаев, но их доля среди всех детей значительная – 22,8%», - добавила она.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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