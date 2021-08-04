Эпидситуация по коронавирусу в Алматинской области ухудшается - санврач

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматинской области идет к ухудшению, область находится в красной зоне. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Асхат Чарапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Спикер отметил, что по оценке эпидемиологической матрицы, Алаколь, Талгар, Балхаш, Енбекшиказахский, Панфиловский, Сарканские районы, город Текели и Талдыкорган находятся в «красной» зоне, Илийский, Каратальский, Жамбыл, Карасийский, Кербулакский, Коксуский, Уйгурский и Аксуские районы в «желтой» и остальные города и районы находятся в «зеленой» зоне.

Всего с марта прошлого года зарегистрировано 33 339 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 22 061 случая. За последние сутки зарегистрировано 315 случаев КВИ, темп прироста – 1,0%, это 270 симптомных и 45 бессимптомных случаев. Из них дети до 14 лет – 41.

Эпидемиологическим расследованием установлены достоверные и вероятные места заражения: семьи, где происходят заражения от больных членов семьи, рынки, объекты торговли (ТРЦ, ТД, магазины, аптеки), общественный транспорт и семейные мероприятия (тои, кудалык и прочие), завозных случаев нет.

По словам санврача, в основном заболеваемость коронавирусом зарегистрирована среди не привитого населения. На сегодняшний день первым компонентом привито – 561 506 тысяч человек, вторым – 406 345. Среди вакцинированных лидируют педагоги - 38 216 и медицинские работники – 23 380, после них идут сотрудники служб МЧС, КНБ и МВД – 21 144 человек.