Эпидситуация по коронавирусу в Алматинской области нестабильная

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматинской области остается нестабильной, область находится в красной зоне. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По оценке эпидемиологической матрицы, в разрезе Алаколь, Талгар, Балхаш, Енбекшиказахский, Панфиловский, Сарканские районы, город Текели и Талдыкорган находятся в «красной» зоне, Илийский, Каратальский, Жамбыл, Карасийский, Кербулакский, Коксуский, Уйгурский и Аксуские районы в желтой и остальные города и районы находятся в зеленой зоне.

Всего с марта 2020 года зарегистрировано 35 173 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 23 656 случая. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели остается на одном уровне - 0,9%. За последние сутки зарегистрировано 270 случаев КВИ, из них 235 симптомных и 43 бессимптомных случаев. Детей до 14 лет – 25.

Эпидемиологическим расследованием установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов семьи, рынки, объекты торговли (ТРЦ, ТД, магазины, аптеки), общественный транспорт и семейные мероприятия (тои, кудалыки и прочие). В основном заболеваемость КВИ и «Дельта» зарегистрировано среди не привитого населения. Это говорит о том, что эффективность вакцинации высокая.

Что касается вакцин, то всего в область поступило 1-го компонента 679 255 доз, и на сегодняшний день первым компонентом привито – 588 218 тысяч человек, вторым – 449 564. Всего в Алматинской области вакцинировано 53% населения.