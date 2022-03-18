Эпидситуация по коронавирусу расценивается как стабильная - санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала об эпидситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на сегодня расценивается как стабильная. Город находится в «зеленой» зоне матрицы оценки заболеваемости. Суточная регистрация у нас снизилась, за прошедшие сутки было зарегистрировано всего 15 случаев COVID-19, но это не дает повода для расслабления, для пренебрежения соблюдения карантинных мер. Призываем всех соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, если это требование снято на открытом воздухе, то в закрытых помещениях это требование остается и является обязательным», - сказала она в ходе брифинга РСК.

Она также заявила, что для победы над коронавирусной инфекции необходима вакцинация и ревакцинация - создание иммунной прослойки не менее 75-85%.

«На сегодняшний день иммунная прослойка в Алматы составляет не более 60%, то есть это с учетом лиц, закончивших полный курс вакцинации, и лиц, переболевших КВИ в течение полугода. Населению необходимо продолжить работу в данном направлении и не пренебрегать данной профилактической мерой, на сегодня вакцинопрофилактика является основной мерой защиты против инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции», - заявила Асель Калыкова.