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    15:24, 02 Август 2021 | GMT +6

    Эпидситуация по коронавирусу продолжает ухудшаться - санврач Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы за последнюю неделю продолжает ухудшаться. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметила, что за истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,4 раза - с 5790 до 8393 случаев, суточный прирост составил 1,5%.

    По данным управления общественного здоровья города, за 1 августа зарегистрировано 1540 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1404 случая с симптомами и 136 без симптомов.

    Выписано всего 198, поступило 439. Итого в инфекционных стационарах (7 045 коек) физически находится 4 930 человек (240 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 310. На ИВЛ – 42, на неинвазивной ИВЛ – 134, High flow занято – 111 аппаратов.

    На сегодня на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 10 070 пациентов, с симптомами – 9564 с легкой и средней степенью, без симптомов – 506.

    Также за период с 1 февраля по 1 августа первым компонентом вакцинировано 725 575 человека.

    За прошедшие сутки вакцинировано: 4 971 человек. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 99 587 человек.

    В городе функционирует 158 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 234 прививочных бригад из 1 038 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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