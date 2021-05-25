Эпидситуация по коронавирусу оценивается как благополучная в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на 25 мая оценивается как благополучная с тенденцией к улучшению, область находится в зеленой зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что в регионе четыре района и два города находятся в «красной зоне», это – Талдыкорган, Текели, Талгар, Уйгур, Каратал и Саркан. В желтой зоне – Ескельдинский, Коксуский и Балхашские районы. Остальные районы находятся в зеленой зоне.

Всего с марта 2020 года зарегистрировано 25 487 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 15 898. За последние 14 дней зарегистрировано 2197 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,7% до 0,5%. Но есть районы, показатели которых превышают темп прироста областного показателя.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,9% (22 случев), Илийском - 0,9% (129 случеав), Жамбылском - 0,7% (75 сл.), Карасайском – 0,7% (72 сл.), Панфиловском - 0,6% (73 сл.), Сарканском - 1,3% (25 сл.), Талгарском - 0,9% (175 сл.), Уйгурском– 0,5% (35сл.) районах. R число по коронавирусной инфекции по области составил – 0,886, по республике – 0,947.

За последние сутки зарегистрировано 106 случаев КВИ, темп прироста – 0,4%. 82 симптомных случаев выявлены среди контактных и при самообращении пациента. 24 случая считаются бессимптомными. 20 из 106 выявленных случаев дети до 14 лет, 9 школьников , 2 случай среди студентов и 1 случай среди учителей.

Эпидемиологическим расследованием установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов семьи – 29,2%, контакты по месту работы – 2,8%, рынки 24,2%, объекты торговли (ТРЦ, ТД, магазины, аптеки) - 13,6%, общественный транспорт - 12,1% и семейные мероприятия (тои, кудалыки и прочие) - 13,6% завозных случаев нет.

Всего в область поступило 217 350 доз вакцины первого компонента, из них 31 500 Hayat-vax, 183 850 Гам-Ковид-вак и 2000 Qaz-вак, 176 710 доз второго компонента, из них 31 500 Hayat-vax, Гам-Ковид-вак 143 210 и Qaz-вак 2000.

Первым привито 209 845 человек, вторым 116 855. Среди вакцинированных - государственные служащие – 8988, медицинские работники – 19 718, педагоги – 30 391, СМИ – 102, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 1039.