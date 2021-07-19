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    15:43, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Эпидситуация не улучшается - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, по стране наблюдается резкий рост случаев коронавирусной инфекции.

    «Ежедневно регистрируются более 5 тысяч больных. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании Правительства. Тогда Правительство заявляло, что держат ситуацию под контролем», - отметил Президент.

    «Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, ухудшается эпидемиологическая ситуация. Cложная ситуация особенно отмечается в столице», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Правительство РК Главная Минздрав РК
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