15:43, 19 Июль 2021 | GMT +6
Эпидситуация не улучшается - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, по стране наблюдается резкий рост случаев коронавирусной инфекции.
«Ежедневно регистрируются более 5 тысяч больных. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании Правительства. Тогда Правительство заявляло, что держат ситуацию под контролем», - отметил Президент.
«Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, ухудшается эпидемиологическая ситуация. Cложная ситуация особенно отмечается в столице», - отметил Касым-Жомарт Токаев.