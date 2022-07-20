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Эпидемиологическая ситуация по КВИ ухудшилась в Нур-Султане
20 Июля 2022 12:20

Эпидемиологическая ситуация по КВИ ухудшилась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние две недели в столице зарегистрировано 3 970 случаев КВИ. Об этом в ходе брифинга сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля уже зарегистрировано 3 970 случаев КВИ», - сказала Сархат Бейсенова.

По ее словам, уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раз.

«Выявление новых случаев достигло 586 в сутки. По новой матрице эпидемиологической ситуации город приближается к «желтой» зоне», - добавила Сархат Бейсенова.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Автор:
Корреспондент
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