Эпидемиологическая ситуация по КВИ благополучная - санврач Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции оценивается как благополучная с тенденцией к улучшению, область находится в «зеленой» зоне. Об этом сообщил заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Асхат Чарапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Балхашский район и город Талдыкорган находятся в «красной» зоне. В «желтой» зоне – Кербулакский, Ескельдинский, Каратальский и Сарканские районы. Остальные районы и города находятся в «зеленой» зоне.

Всего с марта 2020 года зарегистрировано 26 547 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 16 662 случая КВИ. За последние 14 дней зарегистрировано 964 случая коронавирусной инфекции. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,3% до 0,2%.

«Но есть районы, показатели которых превышают темп прироста областного показателя. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,6% (15 случаев), Ескельдинском - 0,3% (15), Жамбыльском - 0,3% (32), Каратальском - 0,3% (17), Талгарском - 0,4% (79), Сарканском - 0,6% (13) районах. R число по коронавирусной инфекции по области составило 0,820, по республике – 0,844», - сказал он.

За последние сутки зарегистрировано 40 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%. Из них - 30 симптомных (75%) случаев выявлены при самообращении. 10 бессимптомных (25%) случаев выявлены среди контакных.

Из 40 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 8 (20%), 4 случая среди школьников и 1 случай у студента.

«Эпидемиологическим расследованием установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов семьи – 30%, рынки - 22,5%, объекты торговли (ТРЦ, ТД, магазины, аптеки) - 10%, общественный транспорт - 7,5% и семейные мероприятия (тои, кудалыки и прочие) - 5%, завозных случаев нет», - добавил замруководителя ДККБТУ.