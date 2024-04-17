Эпидемиологи проверили питьевую воду в зонах подтопления РК

Во время паводков в Казахстане санитарно-эпидемиологические службы усилили контроль за источниками питьевой воды на наличие возбудителей различных заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

В зонах подтопления санитарно-эпидемиологические службы взяли 7 616 проб питьевой воды.

- В эвакопунктах случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом «А» не зарегистрировано, – заявила официальный представитель Министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

Она добавила, что вопросы обеспечения безопасности воды во всех регионах находятся на ежедневном контроле Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля активно проводят мониторинг качества воды, предоставляемой населению в пострадавших от паводков районах.