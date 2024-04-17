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    15:35, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Эпидемиологи проверили питьевую воду в зонах подтопления РК

    вода
    Фото: pixabay.com

    Во время паводков в Казахстане санитарно-эпидемиологические службы усилили контроль за источниками питьевой воды на наличие возбудителей различных заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В зонах подтопления санитарно-эпидемиологические службы взяли 7 616 проб питьевой воды.

    - В эвакопунктах случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом «А» не зарегистрировано, – заявила официальный представитель Министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

    Она добавила, что вопросы обеспечения безопасности воды во всех регионах находятся на ежедневном контроле Министерства здравоохранения.

    Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля активно проводят мониторинг качества воды, предоставляемой населению в пострадавших от паводков районах.

    Теги:
    Подтопления Здравоохранение Наводнение Здоровье Регионы Вода Безопасность Паводки в Казахстане Минздрав РК Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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