В Минздраве рассказали о качестве воды в условиях паводков

Специалисты территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля активно проводят мониторинг качества воды, предоставляемой населению в пострадавших от паводков районах, передает агентство Kazinform.

В рамках мониторинга были взяты пробы для санитарно-химических и микробиологических анализов как из централизованных, так и из децентрализованных источников водоснабжения.

— С начала паводков было взято более 6 тысяч проб питьевой воды как из централизованных, так и из нецентрализованных источников водоснабжения. Общий показатель непригодных проб не превышает среднегодового уровня по республике по итогам 2022–2023 годов, — говорится в сообщении.

Местные исполнительные органы и водохозяйственные компании информируются о случаях непригодных проб для принятия управленческих мер по обеспечению безопасности питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, а также для контрольного отбора проб питьевой воды.