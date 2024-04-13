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    09:46, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    В Минздраве рассказали о качестве воды в условиях паводков

    вода
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Специалисты территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля активно проводят мониторинг качества воды, предоставляемой населению в пострадавших от паводков районах, передает агентство Kazinform.

    В рамках мониторинга были взяты пробы для санитарно-химических и микробиологических анализов как из централизованных, так и из децентрализованных источников водоснабжения.

    — С начала паводков было взято более 6 тысяч проб питьевой воды как из централизованных, так и из нецентрализованных источников водоснабжения. Общий показатель непригодных проб не превышает среднегодового уровня по республике по итогам 2022–2023 годов, — говорится в сообщении.

    Местные исполнительные органы и водохозяйственные компании информируются о случаях непригодных проб для принятия управленческих мер по обеспечению безопасности питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, а также для контрольного отбора проб питьевой воды.

    Теги:
    Казахстанцы Здоровье Вода Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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