Эпидемиолог назвала ряд простых способов уберечь себя от гриппа и ОРВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный эпидемиолог отдела эпидемиологического надзора управления общественного здравоохранения Алматы Бакжанар Мухамадиева рекомендует всем избегать контакта с больными, надевать маску в общественных местах, сократить посещение массовых мероприятий, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в региональной службе коммуникаций спикер сообщила, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. На сегодняшний день провакцинированы первой партией вакцины 130 тыс. лиц из группы риска. До конца ноября прививки против гриппа получат еще 80 тыс. лиц.

«Учитывая подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашем регионе и в целом по республике, управление общественного здравоохранения Алматы призывает жителей и гостей южного мегаполиса наряду со специфической профилактикой, соблюдать следующие меры неспецифической профилактики против ОРВИ и гриппа: избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске; заболевший должен надевать маску в общественных местах, при посещении коллектива; находясь дома, в кругу семьи; в случае заболевания, необходимо обратиться за медицинской помощью; не заниматься самолечением, во время чихания и кашля прикрывать рот рукой, салфеткой; мыть руки как можно чаще; повышать иммунную систему, употреблять больше витамина С; сократить посещение массовых мероприятий, особенно в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа; просьба родителям не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения», - отметила Бакжанар Мухамадиева.

Эпидемиолог ранее сообщила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в Алматы.