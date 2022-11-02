Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

EOSDA и QOLDAU проведут вебинар о методах оценки состояния полей в осенне-зимний период в Казахстане

2 Ноября 2022, 13:22
EOSDA и QOLDAU проведут вебинар о методах оценки состояния полей в осенне-зимний период в Казахстане
2 Ноября 2022, 13:22

EOSDA и QOLDAU проведут вебинар о методах оценки состояния полей в осенне-зимний период в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 15 ноября 2022 года в 16:00 по времени Алматы глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений с применением ИИ EOS Data Analytics, а также провайдер цифровой платформы для бизнеса QOLDAU, проведут вебинар о методах анализа состояния полей в сельском хозяйстве во время осенне-зимнего периода в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Посетители вебинара узнают, каким образом можно оценивать состояния полей дистанционно и как тут могут пригодиться данные о влажности почвы и погоде.

Регистрация открыта по ссылке.

Зрители также смогут узнать, как аграрии используют платформу EOSDA Crop Monitoring, чтобы оценивать поля в Казахстане. Вебинар будет интересен в первую очередь крупным зернотрейдерам, продавцам семян и удобрений, агроконсультантам и агрохолдингам. Он продлится до 1,5 часов.

В таких регионах как Казахстан, где урожайность земель невысока, важно следить за состоянием почвы и правильно планировать полевые работы. В этом могут помочь современные спутниковые технологии.

На вебинаре выступят:

· Виталий Вишняк, менеджер по работе с клиентами в EOS Data Analytics

· Алексей Кривобок, директор по научным решениям в EOS Data Analytics

· Кайрат Султанбеков, агроном по точному земледелию в QOLDAU.


Спикеры обсудят существующие методы оценки состояния полей и проблемы, связанные с этой задачей; расскажут, как возможности платформы EOSDA Crop Monitoring помогают решать эту задачу, а также покажут реальные примеры анализа почвы на казахстанских полях.

«Здорово, что аграрии все больше интересуются спутниковыми технологиями для увеличения урожайности своих полей. В этот раз мы хотим помочь фермерам позаботиться о своих полях тогда, когда на них ничего не растет, чтобы обеспечить высокую урожайность в следующем сезоне», — отметил менеджер по работе с клиентами в EOS Data Analytics Виталий Вишняк.

В конце вебинара зрители смогут задать свои вопросы. После регистрации пользователям будут отправлены инструкции о том, как посетить мероприятие, а после вебинара они получат доступ к записи трансляции.


Новости по теме
Реформировать сельское хозяйство планируют в Казахстане
Объем валового выпуска вырос на 8,2% в сельском хозяйстве
Читайте также
Реформировать сельское хозяйство планируют в Казахстане
Объем валового выпуска вырос на 8,2% в сельском хозяйстве
Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат
Казахстан экспортирует около 25 тысяч тонн рыбной продукции ежегодно
Овощехранилище на пять тысяч тонн продукции построят в СКО
Племенное животноводство развивается в Жамбылской области
Сельские женщины Казахстана соберутся на форуме в Астане
Как будут зимовать животноводческие хозяйства в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору