EOSDA и QOLDAU проведут вебинар о методах оценки состояния полей в осенне-зимний период в Казахстане

2 Ноября 2022, 13:22

2 Ноября 2022, 13:22

EOSDA и QOLDAU проведут вебинар о методах оценки состояния полей в осенне-зимний период в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 15 ноября 2022 года в 16:00 по времени Алматы глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений с применением ИИ EOS Data Analytics, а также провайдер цифровой платформы для бизнеса QOLDAU, проведут вебинар о методах анализа состояния полей в сельском хозяйстве во время осенне-зимнего периода в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Посетители вебинара узнают, каким образом можно оценивать состояния полей дистанционно и как тут могут пригодиться данные о влажности почвы и погоде.

Регистрация открыта по ссылке.

Зрители также смогут узнать, как аграрии используют платформу EOSDA Crop Monitoring, чтобы оценивать поля в Казахстане. Вебинар будет интересен в первую очередь крупным зернотрейдерам, продавцам семян и удобрений, агроконсультантам и агрохолдингам. Он продлится до 1,5 часов.

В таких регионах как Казахстан, где урожайность земель невысока, важно следить за состоянием почвы и правильно планировать полевые работы. В этом могут помочь современные спутниковые технологии.

На вебинаре выступят:

· Виталий Вишняк, менеджер по работе с клиентами в EOS Data Analytics

· Алексей Кривобок, директор по научным решениям в EOS Data Analytics

· Кайрат Султанбеков, агроном по точному земледелию в QOLDAU.

Спикеры обсудят существующие методы оценки состояния полей и проблемы, связанные с этой задачей; расскажут, как возможности платформы EOSDA Crop Monitoring помогают решать эту задачу, а также покажут реальные примеры анализа почвы на казахстанских полях.

«Здорово, что аграрии все больше интересуются спутниковыми технологиями для увеличения урожайности своих полей. В этот раз мы хотим помочь фермерам позаботиться о своих полях тогда, когда на них ничего не растет, чтобы обеспечить высокую урожайность в следующем сезоне», — отметил менеджер по работе с клиентами в EOS Data Analytics Виталий Вишняк.

В конце вебинара зрители смогут задать свои вопросы. После регистрации пользователям будут отправлены инструкции о том, как посетить мероприятие, а после вебинара они получат доступ к записи трансляции.