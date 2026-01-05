Энтузиазм молодежи поможет Казахстану преодолеть вызовы - Президент

— Признаюсь, меня удивило, что наша молодежь в социальных сетях, а она требовательна и взыскательна, говорит, что Казахстан вступил в некую «прайм-эру». Что Вы думаете по этому поводу? , — спросили Президента в интервью газете «Turkistan».

По словам Главы государства, молодежь страны отличается высоким уровнем гражданской идентичности, энергией и оптимизмом.

— Они — патриоты, устремленные своими помыслами в будущее. Именно такой положительный настрой поможет стране преодолеть вызовы и трудности, которых будет немало. Энтузиазм молодых людей может показаться излишним и даже радикальным, но их мнение следует учитывать. Они желают добра своей Родине, что говорит о созидательной психологии нашего общества, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, важно, чтобы молодежь не путала желаемое с действительностью, обитала в реальном, а не виртуальном мире и приучала себя к труду и дисциплине, не ожидая быстрых и легких побед.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.