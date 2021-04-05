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    13:28, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    ЕНТ в Казахстане стартует 15 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта начнется 15 апреля и продлится до 30 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что тестирование впервые проводится в электронном формате. Ожидается, что это обеспечит прозрачность и открытость процедуры проведения ЕНТ.

    Как сообщают в Минобразования, заявление на ЕНТ можно подать на сайте app.testcenter.kz.

    «ЕНТ в электронном формате будет организовано по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера». Помимо фронтальной камеры, которая будет транслировать происходящее в аудитории, над каждым столом будет установлена еще одна камера. Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения, а также цифровая идентификация личности Face ID для исключения подставных лиц на ЕНТ», - сообщили в министерстве.

    За соблюдением правил будет следить специальная компьютерная программа, которая в автоматическом режиме выявляет факты применения запрещенных предметов. Если во время сдачи ЕНТ обнаружится, что абитуриент использовал смартфоны, шпаргалки и так далее, то тестирование будет автоматически прекращено, а результаты аннулированы.

    Ранее вице-министр образования и науки Шолпан Каринова сообщила, что более 120 тысяч выпускников планируют сдать Единое национальное тестирование в этом году.


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