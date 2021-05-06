ЕНТ стартовало в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на базе КазНУ им. аль-Фараби стартовало ЕНТ. В день - два потока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники ЕНТ собрались у здания национального вуза в 7:30. Каждого ждала проверка: идентификация личности, санитарная обработка, а также визуальный осмотр на наличие запрещенных гаджетов.

Представитель Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Жандос Кумганбетов сообщил, что в этом году в Алматы больше 11 тысяч выпускников сдают ЕНТ. У каждого из них есть две попытки, первый этап прошел с 10 марта по 26 апреля, он дает возможность для зачисления в высшее учебное заведение на платной основе. С сегодняшнего дня 6 мая началось ЕНТ, дающее возможность поступить на грант. Тестирования продлятся до 30 июня.

«ЕНТ проводим в два потока, утром с 9:00 до 13:00 и после обеда с 14:00 до 18:00. Это сделано с целью соблюдения карантинных мер, чтобы избежать столпотворения, у каждого школьника свой персональный компьютер, а узнать результат можно сразу после завершения теста», - сказал представитель МОН Жандос Кумганбетов.

Представитель Национального центра тестирования добавил, что электронный формат ЕНТ - требование нового времени, к тому же он менее стрессовый.

На базе КазНУ строго соблюдена информационная безопасность, дежурят сотрудники, которые следят как за соблюдением саннорм, так и за тем, чтобы в аудиторию не проносили запрещенные предметы. Пока нарушений выявлено не было.

Строгое соблюдение карантинных мер контролируют медицинские работники, а также представители Национального центра тестирования. По всему периметру распределены проверяющие, в том числе и сотрудники ювенальной полиции, которые следили за порядком и не подпускали к пункту тестирования посторонних.

Посторонних на территорию университета не допускают, но родителям все же разрешили наблюдать за процессом со стороны, однако сопровождающих было мало. Приехали родители выпускников, проживающих в пригородах.

У входа в КазНУ идет санитарная проверка тестируемых. Каждый из школьников проходит дезинфекционный тоннель, ступает на обеззараживающий коврик. Там же идентифицируют его личность. На входе установлены санитайзеры. А медработники измеряют температуру, выдают новые маски.

По периметру входа установлены ограничительные ленты для сохранения социальной дистанции. Соблюдается масочный режим.

«Я не испытывал проблем со сдачей ЕНТ, не ходил на подготовительные курсы. Вся школьная программа у меня в голове. У меня было две попытки, правда, в первый раз не добрал баллы по истории Казахстана, хотя общий результат был хорошим. Во второй раз сдал все, сегодня сдаю, чтобы попробовать поступить на грант в КБТУ», - сказал выпускник СШ №121 Ауэзовского района Еламан Калсеитулы.

По словам Еламана, электронный формат гораздо удобнее, из четырёх положенных часов все предметы можно сдать за два часа, а то и раньше.

«Мои одноклассники не любят заполнять бланки и говорят, что классно, что придумали такой формат», - продолжил Еламан.

С общим мнением согласна ученица СШ №114 Яна Харламова. Девушка вошла в здание одна из первых. По словам Яны, сегодня она лучше подготовлена, чем на пробном тестировании. Новый формат ученице нравится, но она предлагает разрешить приносить с собой калькуляторы, так как использовать его на компьютере не всегда удобно, считает Яна.

Отметим, что в этом году идентификацию тестируемые проходят по Face-ID. Личность школьников сверяют с государственной базой физических лиц. Также используется отечественная система прокторинга по выявлению запрещенных предметов (смартфонов, шпаргалок). В случае обнаружения запрещенных предметов во время тестирования школьник будет удален из аудитории.

В этом году затраты на сдачу ЕНТ значительно сократятся. Так как больше нет необходимости распечатывать книжки-вопросники, листы ответы и прочую документацию. Как ранее сообщали в Министерстве образования и науки РК, на ЕНТ сэкономят 600 миллионов тенге. В последующих годах эта сумма будет снижаться, так как в этом году были затраты для перевода ЕНТ в электронный формат.