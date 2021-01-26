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    12:35, 26 Январь 2021 | GMT +6

    ЕНТ полностью переведут в электронный формат – Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единое национальное тестирование полностью будет переведено в электронный формат. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство продолжит работу по развитию человеческого капитала. Эта работа будет проводиться с учетом международного опыта. Через внедрение новой модели дошкольного обучения, а также с внедрением подушевого финансирования, мы планируем обеспечить дошкольным воспитанием 99% детей в возрасте от 3 до 6 лет», - сказал Аскар Мамин.

    По его словам, будут открыты 400 новых детских садов.

    «В рамках ГЧП запланировано строительство 180 школ. Единое национальное тестирование полностью будет переведено в электронный формат», - добавил Премьер-Министр РК.

    Напомним, под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
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