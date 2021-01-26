ЕНТ полностью переведут в электронный формат – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единое национальное тестирование полностью будет переведено в электронный формат. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство продолжит работу по развитию человеческого капитала. Эта работа будет проводиться с учетом международного опыта. Через внедрение новой модели дошкольного обучения, а также с внедрением подушевого финансирования, мы планируем обеспечить дошкольным воспитанием 99% детей в возрасте от 3 до 6 лет», - сказал Аскар Мамин.

По его словам, будут открыты 400 новых детских садов.

«В рамках ГЧП запланировано строительство 180 школ. Единое национальное тестирование полностью будет переведено в электронный формат», - добавил Премьер-Министр РК.

Напомним, под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.