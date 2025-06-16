ЕНТ-2025: какие предметы выбирают чаще всего

74% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 26% — на русском и 182 человека — на английском.

По итогам четырех недель 70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66. Максимальный результат — 140 баллов — продемонстрировал на первой неделе Әбілхан Жәнібек из Туркестанской области.

По данным ведомства, на данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 18% сдали комбинацию предметов «Математика-Физика», 15% — «Биология-Химия». 14% сдающих выбрали комбинацию «Творческий экзамен».

— Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 592 абитуриента с ООП, — сообщили в министерстве.

В Миннауки также напомнили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

— За четыре недели проведения ЕНТ выявлено 304 нарушения правил. 146 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 157 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы, а сертификат одного человека был аннулирован по результатам проверки видеозаписей тестирования. Фактов подставных лиц не выявлено, — говорится в сообщении ведомства.

После завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Всего на участие в тестировании принято около 399 тысяч заявлений от 216 тысяч абитуриентов.

Напомним, что 16 мая, началось основное единое национальное тестирование-2025.

Ранее Министерство науки и высшего образования представило календарь поступления в вузы на 2025-2026 учебный год.