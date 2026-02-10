ЕНПФ разъяснил порядок получения пенсионных выплат и предупредил о мошенниках

Когда обращаться за пенсией

За назначением пенсии необходимо обращаться в ЦОН за 10 дней до наступления пенсионного возраста — для мужчин это 63 года, для женщин 61 год. Все виды выплат назначаются со дня обращения. Фонд предупреждает, что за пропущенный период пенсия из госбюджета и из ЕНПФ не назначается — то есть деньги за месяцы, когда человек имел право на пенсию, но не обратился за ней, потеряны безвозвратно.

Днем обращения считается день регистрации заявления и документов в ЦОН, но только если человек уже достиг пенсионного возраста. Если обратиться раньше — днем обращения будет считаться день достижения пенсионного возраста.

Своевременное обращение особенно важно для оформления выплат из бюджета, поскольку для их назначения требуется проверка трудового стажа по представленным документам.

ЕНПФ проводит ежегодную сверку с Государственной корпорацией для выявления граждан пенсионного возраста, которые не обратились за выплатами накоплений. Если у человека уже назначена государственная пенсия из бюджета, фонд беззаявительно начинает перечислять накопления на те же банковские реквизиты, которые были указаны при назначении государственной пенсии. Эта проактивная услуга оказывается в рамках соглашения между ЕНПФ и Госкорпорацией.

Выплаты для людей с инвалидностью

Лица с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно, могут обратиться за выплатами через личный кабинет на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ с ЭЦП или в подразделения фонда. Для таких вкладчиков организовано выездное обслуживание с предварительной консультацией — сначала проверяют возможность получить услугу дистанционно, без выезда специалиста.

Добровольные взносы

Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ) можно начать получать уже с 50 лет — до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Кроме того, выплаты за счет ДПВ доступны людям с инвалидностью независимо от группы и срока ее установления. График получения таких выплат вкладчик устанавливает самостоятельно через личный кабинет на сайте.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до полного исчерпания пенсионных накоплений на счете.

ЕНПФ предупреждает о мошенниках

Оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий, ЕНПФ не взимает плату за свои услуги. Сотрудники государственных органов, банков, правоохранительных структур, операторов связи и ЕНПФ никогда не запрашивают по телефону, электронной почте или через мессенджеры персональные данные, реквизиты банковских карт или SMS-коды.

— Если звонящие обращаются к Вам по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания и место работы, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Все необходимые данные можно получить разными способами, — напомнили в ЕНПФ.

ЕНПФ призвал получать информацию только из официальных источников.

— Ознакомьте своих близких, особенно пожилых родственников, с правилами информационной безопасности. Соблюдайте меры предосторожности и тем самым Вы обеспечите сохранность, безопасность и конфиденциальность своих персональных данных, — рекомендовал ЕНПФ.

Консультации можно получить через чат-бот в WhatsApp и Viber по номеру +7 (771-17) 1-72-01, на сайте enpf.kz и в социальных сетях фонда.