ЕНПФ: клиентам Казком не надо открывать новые счета для получения пенсий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с объединением Народного и Казкоммерцбанка в Едином накопительном пенсионном фонде разъяснили вопрос по пенсионным выплатам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый получатель пенсионных выплат из АО «ЕНПФ», являющийся клиентом АО «Казкоммерцбанк». Мы вас уведомляем, что в связи с добровольной реорганизацией Казком путем его присоединения к АО «Народный Банк Казахстана», проведены работы по интеграции банковских счетов этих двух банков. Получателям пенсионных выплат из АО «ЕНПФ» на текущие и карточные счета Казком не нужно обращаться в Народный для открытия нового банковского счета», - говорится в сообщении ЕНПФ.



Также в ЕНПФ отметили, что карточные счета, открытые в АО «Казкоммерцбанк», остаются рабочими до истечения срока их действия.