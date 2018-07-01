ЕНПФ: клиентам Казком не надо открывать новые счета для получения пенсий
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с объединением Народного и Казкоммерцбанка в Едином накопительном пенсионном фонде разъяснили вопрос по пенсионным выплатам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемый получатель пенсионных выплат из АО «ЕНПФ», являющийся клиентом АО «Казкоммерцбанк». Мы вас уведомляем, что в связи с добровольной реорганизацией Казком путем его присоединения к АО «Народный Банк Казахстана», проведены работы по интеграции банковских счетов этих двух банков. Получателям пенсионных выплат из АО «ЕНПФ» на текущие и карточные счета Казком не нужно обращаться в Народный для открытия нового банковского счета», - говорится в сообщении ЕНПФ.
Также в ЕНПФ отметили, что карточные счета, открытые в АО «Казкоммерцбанк», остаются рабочими до истечения срока их действия.
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