Энес Ибрагим: Северная Македония может рассматриваться Казахстаном как ворота в Европу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Парламента Северной Македонии Энес Ибрагим прокомментировал прошедшее в столице Казахстана Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии и отметил роль сотрудничества между двумя государствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии было полезным для всех участников форума. Надеюсь, что высокий уровень подготовки всех стран-участниц покажет свой результат в развитии сотрудничества между Европой и Азией. Могу сказать, что организация мероприятия была успешной и на достойном уровне. Кроме того, это придало городу Нур-Султану особое значение», - сказал Энес Ибрагим корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

Энес Ибрагим отметил, что в стране внимательно следят за развитием Казахстана и было приятно увидеть республику своими глазами. Он также выразил свое мнение о перспективах сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией.

«Думаю, что сотрудничество между двумя странами будет дальше укрепляться, в особенности, когда спикер Парламента Северной Македонии Талат Джафери впервые совершил официальный визит в вашу республику. Северная Македония может рассматриваться Казахстаном в качестве ворот в Европу. Я думаю, что сотрудничество в сферах образования, культуры и экономики будет выгодным для обеих стран», - подчеркнул Энес Ибрагим.

Напомним, 24 сентября в столице состоялось Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». В работе форума приняли участие парламентские делегации из 65 стран Европы и Азии и представители 14 международных парламентских организаций. В рамках Четвертого совещания свой первый визит в Казахстан совершил председатель Ассамблеи (Парламента) Республики Северная Македония Талат Джафери. В ходе международного форума Талат Джафери выступил с речью перед парламентариями Европы и Азии, а также встретился с председателем Сената Парламента РК Даригой Назарбаевой и спикером Мажилиса Нурланом Нигматулиным.