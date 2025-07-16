Энергорынок Костанайской области: как менялись тарифы

За последние несколько лет энергетический рынок Костанайской области претерпел значительные изменения. Одним из ключевых этапов стало прекращение деятельности ТОО «Костанайский энергоцентр» (ключевая энергоснабжающая организация в регионе – прим.автора) и перераспределение функций между другими поставщиками. При этом тарифная политика также претерпела заметные корректировки.

Сильнее всего удивились костанайцы корректировкам, когда пришли счета за июнь – в социальных сетях местные жители делились информацией о том, что получили большие чеки за потребление электричества. У некоторых суммы выросли в несколько раз – от 7 до 20 тысяч тенге и выше, при этом глобальное потребление люди отрицают, отмечая что пользуются электроэнергией также, как и раньше . В комментариях многие тогда подчеркнули, что это связано с переходом услуг к частным поставщикам.

Как снижались тарифы в 2024 году

Как пояснили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области в ответ на запрос редакции, до апреля 2024 года ТОО «Костанайский энергоцентр» стабильно повышало цены на электроэнергию. Когда по поручению Правительства было принято решение о прекращении работы нерегулируемых энергоснабжающих организаций – после их ликвидации у ТОО «КЭЦ» увеличилось число потребителей. Это привело к снижению себестоимости и цены для потребителей, а также к росту продажи электричества – всего в 2024 году в Костанайской области объёмы продажи выросли почти на 42% — с 650 до 920 миллионов киловатт-часов.

В июле 2024 года тарифы для юридических лиц снизили на 6%, а с 1 октября — еще на 15%. В итоге общее снижение составило более 20%. С октября киловатт-час для юридических лиц стоит 29,14 тенге без НДС, что на 15% меньше прежней цены. Для бюджетных организаций тариф теперь 67,34 тенге за киловатт-час, снижение составило 14%.

За счёт всех этих изменений планируемый рост цен от ТОО «КЭЦ» удалось сократить с 25,8% до всего лишь 3% в конце года.

Новые поставщики и возврат к росту тарифов в 2025 году

С 1 января 2025 года услуги электроснабжения в регионе начали оказывать ТОО «ЭПК Форфайт» (в целом по области) и ТОО «ЭПК Атика» (в городе Рудный и п. Качар). Цены в первом квартале оставались на уровне 2024 года, однако уже во втором квартале началось поэтапное повышение.

Во-первых, выросли расходы на оплату труда. Например, в коммунальном предприятии «Костанайюжэлектросервис» увеличилось количество сотрудников – с 242 до 297 человек. Вместе с этим, фонд оплаты труда вырос почти на 470 миллионов тенге и составил 1,2 миллиарда тенге.

Во-вторых, крупные энергопередающие компании – «Межрегионэнерготранзит» и «ЭПК Форфайт» – вложили почти миллиард тенге (995,8 млн) в ремонт сетей и оборудования в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Эти расходы также повлияли на рост тарифов.

Третий важный фактор – подорожание электричества у производителей. Из-за этого расходы на покрытие технических потерь (то есть неизбежные потери энергии при передаче по сетям) выросли за два года с 2,5 до 4,7 млрд тенге – почти в два раза.

Кроме того, в 2025 году была проведена оптимизация работы организаций, отвечающих за электроснабжение (так называемых СОЗР). Раньше в регионе работало пять таких компаний, и каждая покупала электричество по своей цене – от 10 до 12 тенге за кВтч. С начала 2025 года была введена единая цена – 12 тенге за кВтч. Чтобы выровнять разницу и обеспечить стабильность поставок, в структуру предельной цены дополнительно включили более 5,3 млрд тенге.

– Объединение этих организаций потребовало увеличить штат сотрудников и пересмотреть зарплаты – с 254 до 314 тысяч тенге в месяц. Из-за этого фонд оплаты труда вырос с 731,5 до 1 036,2 млн тенге (на 42%), – уточнили в ДКРЕМ.

После всех этих изменений, во втором квартале 2025 года предельные цены на электроэнергию были пересмотрены. По итогам экспертизы цена для основного поставщика – ТОО «ЭПК Форфайт» – была снижена на 2% и утверждена на уровне 34,84 тенге за кВтч без НДС, с вводом в действие с 5 апреля 2025 года.

При этом департамент исключил из расчётов некоторые расходы: покупку так называемой балансирующей энергии (дисбалансы) на сумму 646,8 млн тенге, часть затрат на услуги по передаче электроэнергии и 78 млн тенге по статье амортизации. Всего из тарифа убрали необоснованных расходов на сумму 800,3 млн тенге.

Изменения также повлияли на конечную стоимость электроэнергии для жителей не только Костаная, но и городов Аркалык, Лисаковск и Житикара.

Публичные слушания и прозрачность процесса

О том, что цена будет повышаться, обсуждалось на слушаниях. 17 марта 2025 года в Костанае состоялись публичные слушания по вопросу повышения предельной цены на электроэнергию от ТОО «ЭПК-forfait». Организатором тогда выступил департамент по регулированию естественных монополий по Костанайской области. Там объяснили причины возможного повышения цены: рост расходов на ремонт, персонал, передачу электроэнергии и покупку энергии у производителей.

Тогда, по итогам слушаний и предварительной экспертизы, было решено снизить предложенную цену до обоснованного уровня – 34,84 тенге за кВтч без НДС.

Всего за последние пять лет (2021–2025) тариф на электроэнергию вырос на 67% – с 20,88 до 34,84 тенге за кВтч.

Ранее стало известно, что в регионе изменились цены на товарный газ.