Энергообъекты Экибастуза проверили перед отопительным сезоном

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Проблем с углем быть не должно. К предстоящему отопительному периоду будут решены все вопросы, связанные с накоплением необходимого запаса топлива на казахстанских электростанциях и региональных ТЭЦ. Об этом сказал председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов в ходе рабочей поездки напредприятия Экибастузского энергокомплекса компании, передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.



В Экибастузе в структуру электроэнергетического холдинга АО «Самрук-Энерго» входят угольные разрезы ТОО «Богатырь Комир», а также Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Сегодня все они ведут плановую работу по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону и реализуют важнейшие для энергетики страны инвестиционные проекты.

Посещение началось с угольного разреза «Богатырь» ТОО Богатырь Комир, крупнейшей в Казахстане компании по добыче угля открытым способом. На предприятии трудятся 6 550 человек. Производственная мощность ТОО «Богатырь Комир» составляет 42 млн тонн угля в год, в том числе по разрезу «Богатырь» - 32 млн тонн, по разрезу «Северный» - 10 млн тонн. Доля ТОО «Богатырь Комир» по итогам 2022 года – порядка 40% (42,5 млн. тонн) от объема всего добываемого в Казахстане угля.

Ежегодно энергетический уголь отгружается для энергопроизводящих организации РК и

РФ. На разрезе «Богатырь» Нурлан Жакупов ознакомился с ходом реализации проекта

по вводу циклично-поточной технологии подачи угля. Проект ЦПТ завершится в августе

с поэтапным выходом на проектную мощность. Данный проект позволит увеличить отгрузку топлива потребителям.

Следующим объектом посещения стала электростанция ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова». ЭГРЭС-1 является флагманом казахстанской энергетики с установленной мощностью 4000 МВт и располагаемой мощностью 3500 МВт. Объем выработки электрической энергии ЭГРЭС-1 по итогам 2022 года составил 23 млрд. кВтч, что является рекордным показателем за всю историю станции. За 6 месяцев текущего года станция выработала 11,2 млрд. кВтч, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

Руководитель Фонда осмотрел блочный щит управления энергоблока №1 и ознакомился с ходом работ по его восстановлению. После ввода в эксплуатацию энергоблока №1 в конце текущего года, установленная мощность станции составит 4000 МВт. Целью проекта является увеличение располагаемой мощности станции до проектной, удовлетворение спроса и снижение дефицита электроэнергии в Республике Казахстан. В период восстановления энергоблока созданы новые рабочие места для 500–700 человек, в период эксплуатации будут привлечены 54 человека. Также будет обеспечиваться выполнения экологических нормативов за счёт установки современных электрофильтров. Реализацию проекта «Восстановление энергоблока №1» планируется завершить в установленные сроки.

В настоящее время на станции выполняется капитальный ремонт энергоблока №3.

Заключены долгосрочные договоры на поставку угля. Ремонтные работы идут в

плановом порядке, их порядок согласован с национальным диспетчерским центром

системного оператора АО «КЕGОС». Идет планомерное накопление угля на складах к

ОЗП 2023-2024 гг.

Завершило рабочую поездку Председателя Правления АО «Самрук-Казына»

посещение АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Её установленная электрическая мощность составляет 1000 МВт. Станция ежегодно

вырабатывает порядка 6,0 млрд. кВтч электроэнергии, а также обеспечивает тепловой

энергией близлежащий поселок Солнечный. За 6 месяцев текущего года станция

выработала 3,0 млрд. кВтч, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

Ремонтная кампания 2023 г. на станции проводится в установленные сроки,

Энергоблок №2 с 2 мая по 26 июля находится в капитальном ремонте, по его завершении

планируется вывести в текущий ремонт энергоблок №1. На складах станции накоплены

необходимые запасы топлива (уголь, мазут), поставка осуществляется своевременно.

В ходе посещения ГРЭС-2 руководитель Фонда «Самрук-Казына» ознакомился и с

работами по реализации на станции проектов строительства энергоблоков №3 и №4.

Предполагается, что мощность энергоблока №3 составит 636 МВт, планируемая

выработка 4,8 млрд. кВтч в год. Ввод в эксплуатацию энергоблока позволит снизить

дефицит электроэнергии в РК до минимума.