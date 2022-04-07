Энергобаланс Казахстана: дефицит электроэнергии и как избежать кризиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства сообщил о том, что в Казахстане наступит дефицит электроэнергии к 2030 году. Но недостаток электроэнергии в стране ощущается уже сегодня. Почему он возник и как достичь энергобаланса в стране, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Почему возник дефицит электроэнергии?

Дефицит электроэнергии в стране составляет 1,3 ГВт. В этом году сложилась беспрецедентная ситуация: потребление выросло на рекордные 7%, тогда как ранее прирост составлял 1,5-2% в год, что оценивается как естественный прирост. Эксперт в области электроэнергетики Жакып Хайрушев считает, что такое положение вещей не случилось в одночасье.

«Дефицит, который мы сегодня имеем, он появился только в прошлом году, ближе к лету. Поскольку это было после отопительного сезона, это не так бросалось в глаза. Но, конечно, те, кто отвечают за надежность энергосистемы, обратили на это внимание. Такие дефициты, который мы имеем сейчас, в одночасье не появляются. Они появляются годами. А чтобы такой дефицит появился, нужно чтобы у нас было такое потребление. А это очень большое для нашей энергосистемы потребление. Оно не могло так быстро вырасти в результате естественного прироста», - считает эксперт.

Так как же сложилась такая недостача электроэнергии? По его мнению, основные причины были две. Первая – высокий износ энергосистемы страны. Вторая – появление в стране большого количества «серых» майнеров.

Энергообъекты изношены на 80%

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 158 электрических станций различной формы собственности. Единым системным оператором всей энергосистемы с 1996 года определено АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

На графике представлены ведущие компании по производству электроэнергии.

За последнюю декаду марта на двух казахстанских ТЭЦ, в Петропавловске и Степногорске произошло три серьезных аварии. И подобные аварии имеют тенденции к повтору. Это неудивительно, учитывая сложившуюся ситуацию в области электроэнергетики в стране.

Дело в том, что вся энергетическая инфраструктура Казахстана является историческим наследием Советского Союза. Например, ТЭЦ-2 Петропавловска, где за неделю произошло две аварии, была введена в строй еще в 1961 году. Остальные крупные энергообъекты страны были построены в этот же период.

За годы независимости не на всех объектах осуществлялся капитальный ремонт и реконструкция. Это требует временных и денежных затрат. Энергообъекты нужно выводить из работы поочередно, чтобы не повлиять на стабильность и надежность всей энергосистемы.

Что касается денежных затрат, то за все эти годы чаще всего тарифы на электроэнергию не были даже рентабельными. В них не было заложено сумм на новое строительство и обновление энергообъектов, тогда как в других странах тарифы на ЖКХ составляют существенную долю бюджета каждой семьи.

В результате того, что полного обновления энергообъектов в последние 7-8 лет не производилось, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергетического оборудования и активов. В частности, генерирующее оборудование в среднем изношено на 65%, электрических сетей - 83%, тепловых сетей - 80%.

Потребление электроэнергии резко выросло за последний год

При этом, энергопотребление растет ежегодно на 1,5-2%. Вместе с ним росло и производство электроэнергии.

«Потребление росло на 1,5-2% в год. Это нормальный рост и это происходило ежегодно, начиная с 1990-х годов. Энергосистема равно с потреблением росла на 1,5-2%. Вся экономика была заточена на этот рост, и мы его попросту не замечали. Но когда в прошлом году у нас произошел рост на 7-8% - это, конечно, стало шоком для энергосистемы», - сказал эксперт.

Угроза энергосистеме от «серых» майнеров

Вторая причина огромного дефицита электроэнергии, как было отмечено выше, в том, что в стране появилось очень большое количество, так называемых «серых» майнеров. Казахстан занимает второе место по майнингу после Китая.

Для начала нужно понять кто такие майнеры. Майнинг – это добыча криптовалюты путем скачивания с интернета. По данным экспертов, добыча криптовалют, биткоинов, в частности, идет путем перебора чисел, для каждого из которых вычисляется так называемый «хеш» (его еще часто используют для проверки целостности данных, например, при скачивании из сети). Если хеш соответствует заданному шаблону, например, впереди будет столько-то нулей, то происходит выпуск новой единицы криптовалюты, по сути, ее добыча.

По мнению казахстанских экспертов, сам по себе майнинг – явление не отрицательное. С помощью него Казахстан даже может заработать. Однако, в последнее время количество неофициальных или «серых» майнеров превысило всякие нормы.

«Причины такого большого дефицита электроэнергии состоят, в том числе, из-за ряда компаний, которые, к сожалению, ставили во главу угла майнинг. Системный оператор ЕЭС Казахстана выдал разрешение на работу майнерам всего на 400-500 МВт, не более. Однако, в стране появилось очень много «серых» майнеров, на рекордные 2000 МВт – это очень много – это потребление 10 Западно-Казахстанских областей», - сообщил энергетик.

Он пояснил, что «серые» майнеры – это, незаконно подключившиеся к энергопроизводящим организациям фермы.

«Например, вот стоит ТЭЦ, за ним, условно, стоит какой-то картонно-рубероидный или кирпичный завод. Он давным-давно уже не выпускает такое количество продукции, но каким-то образом сохранил свое оборудование и работал там, потребление было условно на 5 МВт, выпускал какой-то объем кирпичной продукции и на этом жил и обеспечивал свои 20 человек. И тут к нему пришли, условно, майнеры, и предложили ему, давай мы у тебя поставим машинки и потребление у тебя будет не 5 МВт, а 50. Или скажи, что открыл новую германскую линию производства и будешь выпускать больше кирпича или картона. А вместо этого начали «майнить» криптовалюту. Это и есть «серые» майнеры, которые нигде налоги не платили, нигде свою деятельность не афишировали», - объяснил спикер.

По его словам, сегодня наши электростанции бедные и живут впроголодь, так сказать. А когда сулят такие хорошие деньги, да еще и на несколько месяцев вперед, когда он может закупить топливо, чтобы заранее закупить материалы и произвести какой-то ремонт, запчасти. Но зато пострадало вот что – он не мог остановиться на капремонт. В итоге, такие «серые» майнеры забрали электроэнергии на 2000 МВт.

«Наш системный оператор планирует свою работу таким образом, чтобы у него в зиму, как минимум 2000 МВт было в резерве. Потому, что он прекрасно знает, что в системе есть износ, энергетическое оборудование один за другим могут аварийно выходить из строя. Вот эти 2000 МВт и должны были заместить эти «вылетающие» из строя объекты. И вот эти «серые» майнеры на до 2000 МВт свою нишу здесь нашли и, таким образом, всю зиму казахстанская энергосистема работала без резерва. Это очень опасно. И помните, даже, в начале зимы отключалось несколько городов, районов, вводились «веерные» отключения и у нас не было резервов, чтобы подключить. И тогда Президент дал жесткое поручение навести порядок с этими майнерами. Тогда и пошла информация, что 50 майнеров ушли добровольно и 51 компанию выявили, как «серых» майнеров, где были и высокопоставленные лица», - рассказал Жакып Хайрушев.

То есть, по сути, потенциал «серых» майнеров мог поставить под угрозу всю мощность энергосистемы Казахстана.

«В конце прошлого года потенциал того майнинга, который набежал с Китая, мог покрыть всю установленную мощность казахстанской энергосистемы. Они могли «забрать» всю нашу электроэнергию. К счастью для нас, столько майнеров у нас не набежало, часть рассосалась по России, уехали в дальнее зарубежье, кто-то остался в Казахстане», - отметил спикер.

Наконец, выросший дефицит связан не только с износом и деятельностью «серых» цифровых майнеров. В стране увеличивается население, строится новое жилье, соответственно, растет и количество потребителей электроэнергии.

Значительный рост потребления пришелся на промышленное развитие, поскольку с каждым новым предприятием увеличивается не только количество новых рабочих мест и суммы налоговых поступлений в бюджет, но и потребление электроэнергии, воды, и так далее.

По данным Системного оператора ЕЭС РК, в январе-феврале 2022 года наблюдалось увеличение в динамике потребления электрической энергии в сравнении с аналогичными показателями 2021 года на 238,3 млн кВтч или на 1,2%. Так, в западной и южной зонах республики потребление увеличилось на 7,2% и на 4,1% соответственно.

С более интенсивным развитием экономики энергосистема страны ощущает все больший дефицит электроэнергии и мощности. И данный тренд продолжит свое развитие.

Замкнутый круг

На фоне растущего потребления, электростанции вынуждены работать на максимальном пределе, увеличивая свой износ. Так, в 2021 году Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 выработали максимальный объем электроэнергии за свою историю.

За январь-февраль 2022 года в Казахстане было выработано 20 410,2 млн кВтч электроэнергии, что на 16,4 млн кВтч или на 0,1% больше аналогичного периода 2021 года. В январе-феврале 2022 года по сравнению с январем-февралем 2021 года индекс промышленного производства составил 104,7%. При этом, увеличение объемов производства электроэнергии зафиксировано в 14 регионах республики, снижение наблюдалось в Актюбинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

Из-за увеличивающейся нагрузки нередко плановые ремонтные работы приходится переносить, что, в свою очередь, увеличивает риск аварий, а в последующем и период ремонта. Уже сейчас стали постоянными продления сроков проведения ремонтных работ, что приводит к росту среднегодовой ремонтной мощности на 25%. Прямым следствием этого стали традиционными проблемы в осенне-зимние периоды, когда практически ни один отопительный сезон не обходится без ЧП.

Анализ показывает, что при суммарной установленной мощности электростанций 24 ГВт фактически располагаемая мощность составляет 19,1 ГВт или около 80%. При этом рабочая мощность составляет порядка 65% или 15,4 ГВт установленной мощности. И причиной такого состояния дел является высокий износ.

В чем проблема? Давайте отремонтируем

Однако это не так просто, как хотелось представить. Государство ежегодно инвестирует многомиллиардные суммы в развитие инфраструктуры, подводя инженерные сети к новым предприятиям и жилым массивам. Но обновить одномоментно все энергомощности страны попросту невозможно, и не только по причине слишком больших финансовых затрат. Обновление крупных объектов требует и огромного временного промежутка, а также, как это уже было отмечено, остановки самих предприятий для замены основных мощностей.

Сказать сколько времени потребуется на полное обновление энергосистемы Казахстана сложно, ведь у каждой компании свое оборудование и своя степень износа. Но для того, чтобы привести компании в более или менее нормальное состояние необходимо увеличение тарифов, которые ранее были нерентабельными. В них не было заложено сумм на реконструкцию и модернизацию.

«5-6 лет назад, например, был профицит. Тогда не нужно было переживать, мы не знали куда девать эту электроэнергию. Но, к сожалению, вот этот накопленный износ, грубо говоря, это советское железо, которому мы доверяли и считали, что ничего его не разрушит, все же имеет свой срок. И именно в тот самый переломный момент оно и не выдержало. Когда повалилась эта труба, когда свищи стали появляться один за другим, хотя никогда их там не было», - сказал Жакып Хайрушев.

Согласно оценкам экспертов для покрытия дефицита требуется ввод к 2035 году до 17,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Но потребность в новых мощностях может оказаться и выше в случае более интенсивного внедрения цифровых технологий, электрификации транспорта, индустриализации и так далее.

Существуют ли альтернативы?

В своем Послании народу от 1 сентября 2021 года Президент поставил задачу по переходу к углеродной нейтральности к 2060 году. Учитывая сегодняшние реалии, когда угольная эпоха начала свой обратный отсчет, а износ энергосистемы превышает все допустимые нормы и обновление займет достаточно продолжительное время, руководство страны вынуждено искать альтернативные пути и обращаться к другим источникам энергии. Однако, у них у всех есть и плюсы, и минусы. Какие? Давайте рассмотрим.

По данным Системного оператора, объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) РК за январь-февраль 2022 года составил 566 млн кВтч. В сравнении с январем-февралем 2021 года (493 млн кВтч) прирост составил 73 млн кВтч или 14,8%. Повышение производства электроэнергии наблюдается на ВЭС, СЭС и малых ГЭС по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в то время как объем выработки БГУ снизился по сравнению с прошлым годом.

Всего, по данным Системного оператора, на февраль 2022 года в Казахстане действует 137 объекта ВИЭ. В феврале 2022 года введены новые объекты ВИЭ:

- ВЭС Тургай ТОО «ПФ ЭлектроСетьСтрой»;

- СЭС Нетто-потребитель Талдыкурганского узла;

- СЭС Нетто-потребитель Туркестанской области.

По данным Министерства энергетики РК, до конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 объектов суммарной мощностью 290,6 МВт.

Жакып Хайрушев отмечает, что ВИЭ хорошая альтернатива, и

ее развитием обязательно нужно заниматься, однако она не стабильна, потому, как зависит от погодных условий.

Экспорт-импорт не за деньги

Надо сказать, что для покрытия энергодефицита Казахстан на постоянной основе осуществляет поставки электроэнергии из Российской Федерации. В январе-феврале 2022 года экспорт в РФ составил 174,7 млн кВтч, импорт из РФ 269,8 млн кВтч. В том числе экспорт АО «KEGOC» в РФ - 167,1 млн кВтч, импорт электроэнергии за отчетный период в объеме 239,4 млн кВтч.

«Мы экспортируем и также импортируем при дефиците, потому что есть такое понятие, как частота в сети. Она не должна падать ниже 50 герц. А когда потребление выше, чем производство, у нас начинается снижение частоты в сети. В основном мы импортируем из России. Когда половодье, можем взять немного из Центральной Азии. А так, когда идет балансировка электроэнергии в часы пик, у нас есть договор с Российской Федерацией, где прописано, что при кратковременной балансировке, мы не за деньги берем и потом отдаем эти кВт. Но когда у нас идет большой дефицит, тогда KEGOC проводил торги. Ну, по сути, мы за деньги приобрели всего каких-то 400 МВт. Перетоки происходят постоянно, потому что мы Россией находимся в параллельном режиме», - разъяснил эксперт.

Что даст Казахстану Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС

К 2025 году планируется создание Общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Он будет сформирован путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Государства-члены ЕАЭС проводят поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем с учетом приоритетного обеспечения электрической энергией внутренних потребителей государств-членов.

«Что нам даст Общий электроэнергетического рынка ЕАЭС? Конкретно касательно Казахстана он будет полезным с точки зрения надежности энергоснабжения. Так как у нас сейчас особого профицита нет, мы не сможем на этом зарабатывать. Мы не сможем продавать электроэнергию, например, в Кыргызстан, Армению, или Беларусь. Если бы у нас были свободные мощности, то это было бы для нас интересно, несмотря на то унифицирование тарифов, которое, скорее всего, произойдет», - поделился своим мнением энергетик.

Как избежать энергокризиса?

Очевидно, что без качественных структурных изменений в энергосистеме страны Казахстан рискует в определенный момент столкнуться с масштабной энергетической катастрофой. Ведь развитие страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли. Уже в прошлом году Казахстан столкнулся с достаточно серьезным энергокризисом с перебоями в сети на юге и западе страны. 1 ноября 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с «серыми» майнерами. А в конце прошлого года Глава государства поручил Правительству разработать энергобаланс страны до 2035 года.

В феврале этого года Президент отметил, что наша страна столкнулась с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения.

«Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях. Утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна чистая атомная электроэнергия», - сказал Президент на расширенном заседании Правительства.

Он добавил, что нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Необходимо профессионально разъяснять значение атомной энергетики.

Страхи населения по поводу использования мирного атома, строительства АЭС и ядерными взрывами связаны с незнанием, тогда, как в других странах опыт применения атомной энергетики происходит без нареканий.

«В тех странах, где работает АЭС, в принципе, никаких нареканий не было никогда. И люди, в большинстве своем, понимают, что если остановить АЭС, то их жизнь потеряет тот комфорт, который они сейчас имеют. Как правило, там, где работает АЭС - и цены стабильны, и энергоснабжение надежно. А мы все еще обсуждаем эти вопросы средневековые, так сказать», - поделился своим мнением эксперт.

Проектирование АЭС, как отмечает Жакып Хайрушев, займет достаточное время, поэтому начинать необходимо уже сейчас, чтобы к концу года иметь проект и проектно-сметную документацию.

Рабига Нурбай