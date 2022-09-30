Энергия атома должна работать исключительно на благо людей - Касым-Жомарт Токаев

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области обозначил позицию Казахстана по текущей международной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

«Находясь в самом центре Евразийского материка, хочу еще раз обозначить нашу позицию по текущей международной ситуации. Сегодня в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки. Политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия. Напомню, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен Холодной войны. Недавно я говорил об этом с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке», - сказал Президент.

Он отметил, что Казахстан последовательно отстаивает позицию, что энергия атома должна работать исключительно на благо людей.

«Энергия атома – это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы Независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию. Наша страна неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса», - сказал Глава государства.

«Очевидно, что сейчас современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран. Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств. К сожалению, сейчас геополитическая напряженность и санкционное противостояние отражаются на культурной сфере», - добавил Президент.

Фото : t.me/bort_01







