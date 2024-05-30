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    18:00, 29 Май 2024 | GMT +6

    Энергетики стран Центральной Азии обсудили вопросы обеспечения надежного энергоснабжения в регионе

    Энергетики стран Центральной Азии обсудили вопросы обеспечения надежного энергоснабжения в регионе
    Фото: KEGOC

    В Ташкенте на 41-м заседании Координационного электроэнергетического совета Центральной Азии руководители системных операторов Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России обсудили результаты работы в прошедший осенне-зимний период (ОЗП), а также планы по обеспечению надежной параллельной работы энергосистем Центральной Азии и России. Об этом передает агентство Kazinform.

    Прошедший ОЗП казахстанская энергосистема прошла с рекордным показателем потребления электроэнергии. Несмотря на наблюдавшиеся дисбалансы и дефицит электроэнергии, КЕGОС успешно прошел осенне-зимний период и обеспечил бесперебойную работу Национальной электрической сети.

    Потребление Южной энергозоны Казахстана, являющейся составной частью параллельной работы сопредельных энергосистем, в прошедший ОЗП по сравнению с периодом 2022-2023 гг. увеличилось на 1,9% и составило 14 625, 5 млн кВтч.

    Энергетики стран Центральной Азии обсудили вопросы обеспечения надежного энергоснабжения в регионе
    Фото: KEGOC

    Заместитель председателя правления KEGOC Бакытхан Жазыкбаев отметил, что успешному прохождению периода осенне-зимнего максимума нагрузок способствовали качественная ремонтная кампания и своевременный ввод новых электросетевых объектов. В ноябре 2024 года KEGOC включил новую линию 220 кВ по маршруту «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангыстау».

    - С ее вводом пропускная способность сетей Западного энергоузла увеличилась вдвое, что также увеличило надежность работы Национальной электрической сети в период ОЗП, - сказал Бакытхан Жазыкбаев.

    Он также подчеркнул важность устойчивого развития энергетической инфраструктуры Казахстана и роль, которую KEGOC занимает в данном процессе. Также было отмечено, что KEGOC в полном объеме выполнило обязательства по поставке электроэнергии в Кыргызстан.

    Энергетики стран Центральной Азии обсудили вопросы обеспечения надежного энергоснабжения в регионе
    Фото: KEGOC

    Участники встречи обсудили план мероприятий по обеспечению стабильности электроснабжения в объединенной энергосистеме Центральной Азии в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Подробно проанализировали выявленные недостатки в параллельной работе энергосистем и озвучили видение по их решению, а также предотвращению каскадных отключений, перспективы подключения возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую сеть и их правильной эксплуатации и рационального использования водных ресурсов региона.

    Теги:
    Электроэнергия Сотрудничество Энергетика Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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