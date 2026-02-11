Энергетика становится главным фактором роста и безопасности в эпоху неопределенности — глава Shell

На фоне геополитической напряженности и усиления глобальной конкуренции странам следует вывести энергетику в центр экономической, промышленной и оборонной политики, сказал главный исполнительный директор Shell Ваэль Саван, выступая в Лондоне.

— Говорим ли мы об искусственном интеллекте, изменении климата или геополитике, одно остается неизменным — энергия находится в самом центре всего этого, — подчеркнул он в ходе выступления на Международной энергетической неделе во вторник.

Саван отметил, что мир становится все более непредсказуемым, и ключевой вопрос заключается в готовности к новым вызовам.

— Вопрос не в том, становится ли мир более неопределенным. Вопрос в том, как мы к этому готовимся. Позволим ли мы неопределенности подорвать рост и безопасность или же используем этот момент, чтобы более решительно определить, какой должна быть наша энергетическая система, — заявил он.

В своем выступлении руководитель компании выделил три ключевых тезиса о будущем отрасли. Первый — энергетика должна лежать в основе любой национальной или региональной стратегии развития.

По его оценке, крупнейшие державы уже формируют долгосрочную политику вокруг энергетического сектора. США опираются на значительные запасы нефти и газа для расширения экспорта и продвижения передовых технологий, включая искусственный интеллект.

Китай, в свою очередь, стремится стать первой крупной «электродержавой», сочетая использование угля и возобновляемых источников. Исторические ограничения — зависимость от импорта нефти и газа — Пекин трансформирует в стратегические преимущества.

В Европейском Союзе, как указал Саван, приоритетом остается полная декарбонизация к 2050 году, однако при этом сохраняется необходимость обеспечения текущего спроса. Он напомнил, что сокращение поставок российского газа наглядно продемонстрировало тесную взаимосвязь энергетики и геополитики.

По его словам, рост импорта СПГ из Катара и США помог Европе стабилизировать газовый рынок и пройти зиму 2022–2023 годов без серьезных перебоев. В этом контексте он отметил значение природного газа как элемента устойчивости европейских энергосистем.

— Каждая энергетическая система в любой географии нуждается в своем стабилизирующем факторе, — отметил он, добавив, что для одних стран таким фактором может быть собственная добыча, для других — импорт СПГ при наличии привлекательной рыночной политики.

Второй тезис касается базовых принципов отрасли — баланса спроса и предложения, а также относительной стоимости различных источников. Несмотря на геополитическую фрагментацию, фундаментальные экономические законы, по его мнению, остаются неизменными.

— Спрос на энергию продолжает расти. В этом столетии было лишь два года, когда мировой спрос на энергию действительно снижался, — сказал он, напомнив о спаде в 2009 году во время финансового кризиса и в 2020 году на фоне пандемии.

Ваэль Саван подчеркнул, что в последние годы глобальный прирост потребления был сопоставим с ежемесячным добавлением объема, эквивалентного энергопотреблению Швейцарии. По оценкам Shell, к 2050 году мировой спрос на первичную энергию может превысить уровень 2025 года примерно на четверть.

При этом драйверами роста станут не только дата-центры и цифровизация, но и стремление миллиардов людей к уровню жизни среднего класса.

— Подумайте о перелетах в Индии, кондиционировании воздуха в Индонезии, тракторах в Эфиопии. Наша задача в энергетике — это не замещение, а добавление энергии, — подчеркнул он.

Третий тезис выступления — доступность и безопасность поставок являются фундаментом климатического прогресса, как бы парадоксально это ни звучало на первый взгляд.

— Климатический прогресс основан на доверии. Если базовые и растущие энергетические потребности людей не удовлетворяются, общественная поддержка климатических мер ослабевает, — пояснил Саван.

По его словам, формирование энергетической системы будущего — это комплексная задача, а не исключительно технологический проект. Переход к новой модели сопряжен с дополнительными рисками, зависимостями и уязвимостями, поэтому вопросы роста и безопасности должны учитываться на каждом этапе трансформации.

Отдельно глава Shell остановился на стратегии компании. В условиях нестабильности она намерена укрепить позиции в качестве предпочтительного поставщика, сочетая стабильную добычу нефти с инвестициями в низкоуглеродные направления. Существенный акцент также делается на развитии сегмента СПГ.

— Мы хотим стать ведущим в мире интегрированным игроком в сфере газа и СПГ. Мы стремимся увеличивать продажи СПГ на 4-5% в год вплоть до 2030 года. И только в прошлом году мы увеличили продажи СПГ на 11%. Можно спросить: почему СПГ? Потому что он универсален, гибок и надежен, — заключил он.

Напомним, эксперты аналитической и рейтинговой компании S& P Global предупредили: мировой нефтяной рынок переживает период беспрецедентной неопределенности.