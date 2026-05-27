Энергетика, газ и ИИ: Путин обозначил ключевые сферы сотрудничества с Казахстаном

Сегодня Россия и Казахстан продолжают развивать взаимодействие в ключевых стратегических сферах — энергетике, газовой инфраструктуре и цифровых технологиях, включая внедрение современных IT-решений и искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется устойчивости энергоснабжения и реализации совместных инфраструктурных проектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин отметил в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», вышедшей в газете «Казахстанская правда».

— Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике. За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Для устойчивого энергоснабжения республики — с участием «Газпрома» — планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и «чистой» энергетики, — рассказал он.

Также он подчеркнул расширение цифрового сотрудничества и внедрение IT-решений в различные отрасли экономики и государственного управления.

— Весьма востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских айти-компаний. В числе совместно реализуемых проектов — внедрение самых современных цифровых платформ и решений, в том числе на основе искусственного интеллекта, в сферах промышленности и сельского хозяйства, логистики и транспорта, государственного и муниципального управления, налогообложения, образования и медицины, — отметил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия собираются увеличить взаимный товарооборот до $30 млрд.