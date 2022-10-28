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    18:17, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Энергетический кризис в Европе повышает цены на дрова

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Энергетический кризис в Европе заставляет людей обращаться к более дешевым источникам отопления, чтобы согреться в холодную погоду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABS News.

    По мере того, как все больше людей запасаются дровами, их стоимость резко возросла, появились сообщения о нехватке данного ресурса и их кражах.

    Спрос на дрова распространяется не только на более бедные страны, такие как Молдова, но и на богатые регионы Европы. В государственных лесах Германии, Польши и Чешской Республики наблюдается высокий спрос на древесину.

    В Польше спрос на мелкие дрова из государственных лесов вырос на 46%, а на более крупные дрова к концу августа вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом.

    Статистическое агентство Германии сообщает, что цены на дрова и древесные гранулы (пеллеты), изготовленные из опилок, которые можно использовать для центрального отопления домов, выросли более чем на 85% в августе по сравнению с годом ранее.

    Цены на пеллеты за тонну выросли почти на 200% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, отопление на пеллетах дешевле, чем на природном газе, для тех, кто имеет оборудование для их сжигания. Газ стоит 20,9 цента за кВт/ч тепла, в то время как пеллеты стоят 14,88 цента.

    В Соединенном Королевстве наблюдается значительный рост спроса на дрова. Крупнейший поставщик дров в Великобритании компания Certainly Wood отмечает рост стоимости древесины на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

    В Дании спрос на дровяные печи растет вместе с самими дровами. Датский сайт продаж DBA сообщил, что за последний год количество запросов на древесные гранулы выросло более чем на 1300%.

    Глава экологической организации в Косово Эгзона Шала отметила значительный рост вульгарной вырубки молодые лесных деревьев без каких-либо критериев и контроля, которые затем продаются в городах.

    По словам пресс-секретаря Николь Файглер, чтобы предотвратить кражи, департамент лесного хозяйства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия экспериментирует с сокрытием устройств GPS-слежения в бревнах.

    На прошлой неделе австрийская полиция предупредила о значительном росте числа мошенников, которые требуют предоплаты за доставку дров, а затем исчезают.



    Фото: euronews.com






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