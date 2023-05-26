Энергетическая повестка Казахстана: как победить энергодефицит и избежать кризиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан столкнулся с дефицитом электроэнергии, потребление которой с каждым годом растет, а вот производство уменьшается. Особенно остро стоит вопрос в пиковые часы нагрузки. По данным Министерства энергетики, в сутки дефицит электроэнергии уже превышает 1 ГВт. В чем причины энергокризиса и как можно решить эту проблему в нашей стране, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Причины энергодефицита в стране

Об угрозе наступления дефицита электроэнергии казахстанские эксперты предупреждали в течение последних нескольких лет. Ведь, по их данным, изношенность некоторых энергообъектов в стране достигает 80%. Энергетическая инфраструктура Казахстана является историческим наследием Советского Союза. Выработка электроэнергии в стране осуществляется в основном за счет теплоэлектростанций ТЭЦ. Некоторые ТЭЦ, например ТЭЦ-2 города Петропавловска, были введены в строй более 60 лет назад. За годы независимости не на всех объектах производился капитальный ремонт и реконструкция. А в последние годы обновления энергообъектов и вовсе не производилось.

Кроме того, по мнению эксперта в области энергетики Жакыпа Хайрушева, за годы независимости тарифы на электроэнергию чаще всего не были даже рентабельными.

«В них не было заложено сумм на новое строительство и обновление энергообъектов, тогда как в других странах тарифы на ЖКХ составляют существенную долю бюджета каждой семьи», говорит эксперт.

Помимо этого, как отмечает Жакып Хайрушев, ремонт и модернизация требует и временных затрат. Энергообъекты нужно выводить из работы поочередно, чтобы не повлиять на стабильность и надежность всей энергосистемы. В результате в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергетического оборудования и активов, которые, на фоне ежегодно растущего потребления электроэнергии, работают на пределе своих возможностей. Поэтому перебои и отключения электроэнергии стали происходить чаще.

Кроме того, во время отопительных сезонов увеличилось число аварий. Зимой 2022 года в стране случилось большое количество аварий на ТЭЦ. Самые крупные из них в Экибастузе и в Петропавловске. По данным Министерства энергетики Казахстана, на сегодняшний день дефицит электроэнергии в пиковые часы превышает 1 ГВт и достигает 1,2 ГВт в сутки. По данным аналитического агентства ranking.kz, дефицит электроэнергии в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт с осени 2021 года.

Какие пути решения

В 2021 году Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель достичь углеродной нейтральности до 2060 года, а долю возобновляемых источников энергии увеличить до 15% к 2030 году. (Об этом Президент отметил и на последнем заседании Совета безопасности – прим. ред.). Это означает, что постепенно нужно отказываться от загрязняющих экологию станций ТЭЦ и переходить к более экологичным решениям. Однако, как было отмечено ранее, мгновенный переход сделать не представляется возможным, поскольку нужно обеспечивать подачу электроэнергии, закрывать текущие потребности. Отказываться нужно поэтапно при условии, что готовы другие мощности. При этом, текущие мощности все же нужно ремонтировать для того, чтобы поддерживать энергобаланс.

Поскольку ранее тарифы не включали затраты на ремонт и модернизацию, Министерство энергетики заявило о разработке новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции», согласно которой объем инвестиций на реконструкцию и модернизацию оценивается порядка 400 млрд тенге ежегодно.

Кроме того, в целях планомерного устойчивого развития энергетического комплекса, утвержден энергетический баланс до 2035 года, согласно которому ожидается рост новых мощностей почти в 2 раза. Помимо этого, с 1 июля 2023 года в Казахстане заработает Единый закупщик электроэнергии, который будет создан в целях регулирования тарифов энергоснабжающих организаций ЭСО ( в настоящее время на рынке электрической энергии осуществляют деятельность два вида ЭСО – регулируемые и нерегулируемые). Об этом пояснил Премьер-Министр Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

«Модель централизованной купли-продажи электроэнергии позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, сократить непродуктивных посредников и минимизировать отклонения перетоков электрической энергии на границе с Россией. Также Единый закупщик обеспечит балансирование тарифов на вновь вводимые источники генерации и цен импортной электроэнергии во время дефицита и текущих тарифов действующих станций, а также в перспективе осуществит выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами», — сообщил глава Кабмина.

Возможности альтернативных источников энергии

На сегодня доля электроэнергии в Казахстане, поставляемой за счет возобновляемых источников (ВИЭ), составляет 5% от общего производства электроэнергии. Государством поставлена задача ввести к 2030 году еще не менее 7 ГВт доведя долю ВИЭ до 16%.

Однако, по данным экспертов, ВИЭ не может обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, поскольку этот источник зависит от погодных условий (солнце, ветер). Постоянная генерация и бесперебойная подача электроэнергии напрямую влияет на энергетическую безопасность страны.

Другим решением проблемы эксперты видят внедрение атомной энергетики и строительство атомной электростанции. При этом, по их мнению, Казахстан от этого только выиграет.

«Казахстан может получить выгоду благодаря диверсификации и введению ВИЭ, а также атомной энергии. За последние 12 месяцев мы убедились, насколько непредсказуемым может быть энергетический рынок. Мы можем одномоментно испытать подъем цен и сложности с поставками энергии. Мы считаем, что инвестиции в атомную энергию сокращают выбросы, обеспечивают энергетическую безопасность, а затем мы можем стабилизировать цены на энергоносители», — отметил президент The New Nuclear Watch Institute (NNWI) Тим Йео.

Примечание: (NNWI) – исследовательский центр, который при поддержке атомной отрасли занимается вопросами международного развития ядерной энергетики как средства для правительств по обеспечению долгосрочных потребностей своих стран в устойчивой энергии.

А председатель института New Nuclear Watch Institute (NNWI) в Центральной Азии Бауржан Ибраев предложил сравнить опыт обеспечения электроэнергией на примере двух стран.

«Германия продолжила решение о закрытии всех атомных станций на своей территории, несмотря на повышение цены на электроэнергию в три раза вследствие дороговизны возобновляемых источников энергии и повышения цены на экспортируемый Россией природный газ. Хотя цель этого шага, известного как переход к низкоуглеродной, безъядерной экономике и достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2045 году, по-другому как Energiewende, можно было бы легче достигнуть, если Германия продолжила бы эксплуатацию своих безуглеродных атомных электростанций и построила бы дополнительные. Для примера, соседняя с Германией Франция более 70% электроэнергии производит при помощи АЭС, при этом общий объем годовых выбросов углекислого газа в Германии более чем в два раза превысил аналогичный показатель Франции (выбросы на душу населения в Германии составили 7,7 метрических тонн, в то время как во Франции - 4,2 метрических тонн)», — привел пример спикер.

Ниже для сравнения представлены источники электроэнергии для Германии и Франции.

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде за 2021 год, в 2020 году Германия выбрасывала 311 граммов углекислого газа на киловатт-час, в то время как Франция - только 51 грамм на киловатт-час. Это означает, что, несмотря на значительные инвестиции Германии в возобновляемые источники энергии, ее выбросы от производства электроэнергии в шесть раз превышают выбросы Франции с точки зрения вклада в глобальное потепление. Для Германии ожидается, что рост солнечных и ветряных мощностей будет недостаточным для замены атомных станций и в ближайшем будущем доля электроэнергии, получаемой из ископаемого топлива, будет только расти. В это же время президент Франции Эммануэль Макрон выступил за атомную энергетику, планируя построить шесть новых атомных станций большой мощности для обеспечения энергетической независимости и углеродной нейтральности к 2050 году.

«Отсюда можно сделать вывод, что две самые большие в экономическом плане страны Европы, двигаясь к одной цели углеродной нейтральности, выбирают абсолютно диаметрально противоположные пути. При этом одна из них осознанно идет на удорожание всех аспектов жизненного уклада своих граждан, вторая выбирает новейшие современные технологии для облегчения жизни сограждан», — заключил Бауржан Ибраев.

К слову, ученые Массачусетского технологического института (MIT) провели исследование, согласно которому была выявлена связь между возможным закрытием АЭС в США и качеством воздуха. Исследование выявило, что если бы США закрыли свои АЭС, загрязнение от угля, газа и нефти, которые стали бы использоваться для восполнения дефицита генерации, привело бы к ухудшению качества воздуха, что повлекло бы 5 200 смертей в год из-за загрязнения. Ведущий автор исследования Лисса Фриз заявила, что ранее уже проводились исследования влияния сокращения использования угля на качество воздуха, но до сих пор не изучалась связь между качеством воздуха и остановкой АЭС.

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Какие преимущества даст строительство АЭС Казахстану

Эксперты сходятся во мнении о том, что атомные электростанции могут обеспечить стабильный и надежный источник электроэнергии государству, снижая зависимость страны от импорта топлива и повышая ее энергетическую независимость. Говоря об энергетической безопасности, стоит сказать и об экологической безопасности. Атомная энергия является низкоуглеродным источником энергии, который может помочь стране снизить выбросы, улучшить экологию и достичь своих климатических целей на международном пространстве. То есть внести вклад в глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата. Это также позволит позиционировать себя в качестве регионального лидера в области чистой энергетики и ядерных технологий.

Кроме того, развитие атомной энергетики в Казахстане может внести вклад и в экономическую безопасность государства. Строительство АЭС создаст рабочие места, стимулирует инновации и будет способствовать экономическому росту страны. Помимо этого, Казахстан является одним из ведущих мировых производителей урана, который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций и потенциально экспортироваться в другие страны.

Что касается безопасности самой эксплуатации АЭС, ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов прокомметировал угрозу человеческого фактора в данной сфере.

«Человеческий фактор начали исключать уже с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В течение часа человек вообще не должен будет заниматься никакой работой — за это время можно успокоиться, провести какую-то аналитику, а современная автоматика уже сама отрабатывает. Когда ты видишь, что что-то пошло не так, можно спокойно что-то изменять», — сказал Кумар Аусенов в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

По его словам, все процессы в рассматриваемых Казахстаном технологиях максимально автоматизированы и если пойдет большой всплеск энергии, то есть специальные стержни, которые будут поглощать эти нейтроны в реакторе, будет в большом количестве добавляться борированная вода, чтобы эту реакцию сбить.

По расчетам специалистов сумма затрат на строительство АЭС в нашей стране составит $12 млрд – это довольная высокая цена, она будет окупаться примерно в течение 20 лет. При этом, как заявляет ведущий инженер атомной энергетики, цена электричества АЭС будет более или менее соизмерима с ценами электроэнергии в стране. Согласно прогнозу, планируемая к строительству АЭС закроет до 12% энергопотребления к 2035 году.

Таким образом, ядерная энергия может стать ценным дополнением к энергетическому балансу Казахстана, обеспечивая стабильный, низкоуглеродный и экономически жизнеспособный источник электроэнергии. В целом, по мнению экспертов, изменение климата будет являться основным флагманом энергетической политики по всему миру.