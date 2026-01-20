Эмоции как фундамент: как детский сад формирует эмоциональную зрелость и уверенность ребенка

Ребенок сначала чувствует — и только потом думает. Сегодня эмоциональный интеллект становится не менее важным, чем академические знания. Он закладывает основу для уверенности, самостоятельности и способности справляться с трудностями, формируя внутреннюю опору, которая сопровождает человека на протяжении всей жизни.

— О важности эмоционального интеллекта сегодня говорят буквально со всех сторон — педагоги, психологи, СМИ. Почему эта тема вызывает такое повышенное внимание?

— Да, эмоциональный интеллект — является важной составляющей гармоничного развития ребенка. Сегодня родители часто ориентируются на общепринятые маркеры физического и интеллектуального развития: во сколько ребенок начал ходить, сколько слов знает, как рано научился читать. Кажется, что именно рост, вес и уровень интеллекта являются главными показателями будущего успеха.

Но на практике все выглядит иначе. И это ключевой парадокс: нередко именно дети с высоким интеллектуальным потенциалом испытывают тревожность, боятся совершать ошибки, остро преживают неудачи и испытывают сильные негативные эмоции, а порой проявляют и агрессию. Ребенок с высоким IQ может быть самым тревожным и одиноким в группе.

Например, есть дети, которые наделены хорошей памятью, отлично запоминают стихи, проявляют математические способности, но в игровой деятельности не могут взаимодействовать со сверстниками, часто конфликтуют или плачут при отказе или неудаче, с трудом принимают общие правила группы (слушать и не перебивать, вместе начинать совместную работу и вместе ее завершать, помогать тем, кому трудно).

Высокий IQ сам по себе не защищает ребенка от стресса. Именно поэтому сегодня актуальным вопросом остается вопрос развития эмоционального интеллекта, который является основой внутренней морально-нравственной силы, способности к взаимодействию и умению адаптироваться.

Почему так происходит? Потому что мир ребенка начинается с эмоций — и только потом он учится осмысливать и объяснять происходящее вокруг.

Не случайно дети в раннем возрасте «говорят» прежде всего чувствами: нравится — смеются, пугает или не нравится — плачут.

Этим и объясняются слезы малышей на первых порах адаптации к детскому саду. Ребенок оказывается в новой среде, покидая пространство безусловной любви близких, способных предугадать любое желание, и попадает в окружение незнакомых взрослых и таких же переживающих детей.

Родители часто недоумевают: почему дети плачут каждый день по утрам. Да все очень просто — ребенок еще не может контролировать свои эмоции и выразить всю палитру чувств, испывываемых по утрам — от желания остаться дома рядом с мамой (папой, бабушкой) до тоски и тревоги от разлуки.

Фото: Детский сад «Қарлығаш»

— Можно сказать, что интеллект ребенка раскрывается только тогда, когда он умеет управлять своими эмоциями?

— Я бы сказала так — интеллект ребенка раскрывается тогда, когда он начинает понимать свои эмоции, эмоции других людей и адаптируется к их эмоциональному состоянию.

В дошкольной практике это проявляется очень наглядно: мы наблюдаем и участвуем в развитии эмоциональногого интеллекта. Например, в ясельных группах (1,5 — 2 года) — дети не умеют играть с детьми. Обычно малыш играет один с понравившейся игрушкой. И это психологически объяснимо — «Я» — концепция ребенка не сформирована, он оперирует действиями с предметами. Мы часто слышим как ребенок говорит о себе в третьем лице. Поэтому в ясельных группах, воспитатели стараются научить играть с предметами и комментировать свои действия (пирамидки, куклы, машинки, мягкие игрушки) — ребенок исследует предметы на ощупь, на глаз и даже на вкус. Он учится давать характеристики игрушкам, учится бережно с ними играть.

В младших группах (2- 3 года) — дети начинают играть парами. И здесь важно сопровождение взрослого. Главное научить азам коммуникации — говорить спасибо, пожалуйста, уметь просить и уступать, вобщем договариваться, но не в ущерб личному интересу ребенка. В нашей методике мы ушли от гендерных установок: отдай игрушку — ты мальчик, а мальчики должны уступать. Нет. Не так. Давай поиграет сначало один, а потом он даст тебе поиграть. И можно засекать время (песочные часы, например). Это формирует представления о времени, воспитывает терпеливость и дисциплинирует.

В средней группе (3-4 года) мы наблюдаем, что у детей появляются друзья, подруги, они начинают играть в группах 3-5 детей.

Задача воспитателя, играя вместе с детьми (или, наблюдая за игрой) — вовремя включаться, помогать выходить из затруднительных ситуаций, учить говорить о своих чувствах во время игры: «мне нравится, давай еще раз» или «я так не хочу играть, потому что мне больно/страшно/обидно, не честно и т. д.», вместо того, чтобы плакать, убегать, забирать игрушку и проявлять агрессию.

Когда ребенок не умеет регулировать свое внутреннее состояние, интеллект словно «блокируется»: знания остаются инструментом, которым он пока не умеет пользоваться. Поэтому главная задача дошкольного возраста — не просто дать академические знания, а помочь ребенку научиться справляться с эмоциями, понимать себя и других, развивать устойчивость и способность действовать в сложных ситуациях.

— Как современный детский сад поддерживает это развитие?

— Сегодня детский сад должен быть не просто подготовкой к школе, а пространством устойчивости, где формируется целостная личность. Эмоциональный интеллект развивается не за счет разовых занятий или тестов, а через ежедневную среду — речь взрослых, организацию игры, предсказуемый режим и уважение к возрастным возможностям ребенка. В такой среде ребенок получает не только знания, но и фундамент, на котором строится его уверенность, самостоятельность и способность учиться всю жизнь.

— Какие методы или подходы вы применяете, чтобы помочь ребенку становиться уверенным и самостоятельным?

— Конечно же через разнообразные игровые активности, которые являются ключевым инструментом формирования навыков и эмоциональной устойчивости. В «Қарлығаш» такие занятия становятся настоящей тренировкой эмоциональной устойчивости и навыков взаимодействия. Здесь нет гонки «кто быстрее» — есть реальные жизненные ситуации: ролевые сюжеты, умение ждать очередь, совместное планирование и сотрудничество. К примеру: дети строят башню из кубиков, обсуждают очередность, помогают друг другу. Кто-то расстраивается, кто-то радуется победе — педагог помогает проговорить эмоции: «Ты расстроился, что башня упала? Давай попробуем снова».

Проведенные исследования в области дошкольной психологии и педагогики убедительно доказывают эффективность целенаправленного развития мягких навыков (soft skills) у детей. Отмечается, что люди с хорошо развитым эмоциональным интеллектом (EQ) в среднем в четыре раза более успешны в жизни. Это отражается на ключевых показателях жизни: состоянии здоровья, уровне социального и профессионального успеха, материальном благополучии, а также способности к самодисциплине и саморегуляции.

Именно поэтому воспитательно-образовательный процесс в детских садах «Қарлығаш» выстроен так, чтобы получаемые знания и навыки обязательно подкреплялись эмоциональными эталонами и проживались ребенком в реальном опыте.

Фото: Детский сад «Қарлығаш»

— А как вы помогаете детям реагировать на трудности или ситуации, когда что-то не получается?

— В «Қарлығаш» мы рассматриваем ошибки как естественную и полезную часть обучения. Неудача — не повод для стыда и не наказание, а возможность остановиться, осознать свои эмоции и понять, что можно сделать иначе. Педагоги помогают ребенку конструктивно осмыслить ситуацию: назвать свои чувства, проанализировать, какие действия были удачными, а что можно изменить, и выбрать следующий шаг.

Например, инструкторы по физкультуре в старших группах часто используют соревновательные виды деятельности: эстафеты, подвижные игры, соревнования между двумя и несколькими командами. Цель таких мероприятий заключается не только в формировании лидерских качеств и стремления к достижению результата, но и в развитии чувства коллективизма, так как именно в командных видах деятельности у детей формируются навыки взаимопомощи, поддержки и ответственности за общий успех.

В то же время участие в подобных формах деятельности способствует формированию у детей правильного отношения к трудностям и неудачам. Такой подход учит их воспринимать возникающие сложности как шанс действовать снова и лучше, развивает настойчивость, гибкость и способность находить решения. Постепенно ребенок усваивает, что ошибка — это не конец, а инструмент для роста и обучения.

Со временем это становится привычной моделью поведения: ребенок учится воспринимать неудачи спокойно, извлекать из них полезный опыт, принимать конструктивные решения и уверенно взаимодействовать с другими в сложных ситуациях. Именно так формируется основа эмоциональной зрелости, самостоятельности и уверенности, которая сопровождает ребенка не только в детском саду, но и во взрослой жизни.

— Как вы взаимодействуете с родителями в этом процессе?

— Семья здесь играет ключевую роль. Родители становятся настоящими партнерами педагогов. Мы вместе работаем с повседневными ситуациями: истериками, страхами, конфликтами, тревогой перед школой. При этом родители получают не оценки или инструкции, а конкретные инструменты, которые помогают ребенку понимать себя и учиться регулировать свои эмоции.

Через несколько месяцев совместной работы изменения становятся заметными: снижается агрессия и количество капризов, растет умение договариваться, расширяется «словарь чувств», а общение со сверстниками становится более легким и продуктивным. Как я всегда говорю: «Мы перестали учить детей правильным действиям и начали учить их понимать себя. Когда ребенок может сказать: «Мне трудно» или «Я попробую еще раз», — это и есть настоящее развитие».

Фото: Детский сад «Қарлығаш»

— И в итоге эмоциональное развитие — это тренд или фундамент?

— Эмоциональное развитие — это, безусловно, фундамент. Без эмоциональной устойчивости знания и навыки не раскрываются в полной мере. Современное дошкольное образование постепенно уходит от гонки за ранними результатами и возвращается к главному — формированию устойчивой, гармоничной личности.

Именно в этом заключается его стратегическая ценность: для ребенка — как база уверенности и самостоятельности, для семьи — как поддержка в воспитании и понимании ребенка, а для системы образования и общества — как формирование поколения, способного к сотрудничеству, критическому мышлению и адаптации в быстро меняющемся мире.