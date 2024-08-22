Эмомали Рахмон встретил Касым-Жомарта Токаева во дворце «Қасри Миллат»

Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Душанбе, во дворце «Қасри Миллат» встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия Главы государства был произведен 21 артиллерийский залп. Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран.

После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций. Далее главы государств прошли в Белый зал, где состоялись переговоры в узком формате.

Как сообщалось,Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz