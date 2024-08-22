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    16:31, 22 Август 2024 | GMT +6

    Эмомали Рахмон встретил Касым-Жомарта Токаева во дворце «Қасри Миллат»

    Эмомали Рахмон встретил Касым-Жомарта Токаева во дворце «Қасри Миллат»
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Душанбе, во дворце «Қасри Миллат» встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия Главы государства был произведен 21 артиллерийский залп. Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран.

    После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций. Далее главы государств прошли в Белый зал, где состоялись переговоры в узком формате.

    Как сообщалось,Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан.

    Визит Президента в Душанбе
    Фото: akorda.kz
    визит Президента в Душанбе
    Фото: akorda.kz
    Визит Президента в Душанбе
    Фото: akorda.kz
    визит Президента в Душанбе
    Фото: akorda.kz
    визит Президента в Душанбе
    Фото: akorda.kz
    визит Президента в Душанбе
    Фото: akorda.kz

     

     

     

    Теги:
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Таджикистан Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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