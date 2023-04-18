Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением в связи с принятием пенсионной реформы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Франции в скором времени приступит к разработке мер, направленных на улучшение условий оплаты труда, улучшение систем образования, здравоохранения и правосудия. Об этом президент Эмманюэль Макрон заявил в ходе выступления в эфире телеканалов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выступление французского президента состоялось в 20:00 по времени Парижа, в наиболее популярное у телезрителей Франции эфирное время. Эмманюэль Макрон пообещал начать новые переговоры с профсоюзами об улучшении условий труда.

Профсоюзы длительный период времени митинговали против повышения пенсионного возраста на два года до 64 лет и заявляли, что не будут возобновлять переговоры с правительством без отмены пенсионной реформы. Однако Эмманюэль Макрон настаивал на том, что реформы необходимы, чтобы гарантировать каждому пенсионное обеспечение. Он подписал пенсионный закон через несколько часов после того, как реформа по повышению пенсионного возраста была одобрена Конституционным судом Франции.

Тем не менее, после трех месяцев протестов и забастовок левые и профсоюзы обещают не сдаваться и предупредили о массовых протестах в День труда 1 мая. Премьер-Министр Франции Элизабет Борн пообещала, что правительство продолжит дальнейшие реформы после проведения капитальной реформы пенсионного обеспечения.

«Мы полны решимости ускорить темпы реформ», - заявила она.

В преддверии протестов 1 мая профсоюзы железнодорожников Франции призывают провести 20 апреля «День железнодорожного гнева».