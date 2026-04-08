    02:35, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Эмманюэль Макрон созывает экстренный Совет обороны Франции

    Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в среду утром состоится экстренное заседание Совета обороны и национальной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu Ajansi

    Встреча начнётся в 8:30 утра по местному времени в Елисейском дворце, сообщает пресс-служба французского президента.

    Как уточнили в Елисейском дворце, главной темой заседания станет текущая ситуация в Иране и на Ближнем Востоке. Это первое подобное совещание после серии мартовских встреч, прошедших 1, 10, 17 и 24 марта.

    Заседание пройдет на фоне ультиматума США Ирану. Сама Франция занимает позицию, направленную на деэскалацию конфликта. Париж неоднократно подчёркивал, что не намерен участвовать в силовых операциях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, пока в регионе идут активные боевые действия.

    При этом Макрон выступает за возобновление дипломатического процесса и прямые переговоры по ядерной и баллистической программам Ирана.

    В сегодняшнем заседании примут участие ключевые члены правительства — министры обороны, иностранных дел и внутренних дел, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции, а также руководители спецслужб.

    В свою очередь Пакистан просит Д.Трампа продлить срок ультиматума Ирану.

    Франция Макрон Пакистан Иран Мировые новости США
    Арнур Рахимбеков
