Эмманюэль Макрон созывает экстренный Совет обороны Франции

Встреча начнётся в 8:30 утра по местному времени в Елисейском дворце, сообщает пресс-служба французского президента.

Как уточнили в Елисейском дворце, главной темой заседания станет текущая ситуация в Иране и на Ближнем Востоке. Это первое подобное совещание после серии мартовских встреч, прошедших 1, 10, 17 и 24 марта.

Заседание пройдет на фоне ультиматума США Ирану. Сама Франция занимает позицию, направленную на деэскалацию конфликта. Париж неоднократно подчёркивал, что не намерен участвовать в силовых операциях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, пока в регионе идут активные боевые действия.

При этом Макрон выступает за возобновление дипломатического процесса и прямые переговоры по ядерной и баллистической программам Ирана.

В сегодняшнем заседании примут участие ключевые члены правительства — министры обороны, иностранных дел и внутренних дел, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции, а также руководители спецслужб.

В свою очередь Пакистан просит Д.Трампа продлить срок ультиматума Ирану.