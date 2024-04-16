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    20:15, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Эмманюэль Макрон хочет добиться «олимпийского перемирия» на время проведения игр

    макрон
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что на время проведения Олимпийских игр в Париже прекратятся боевые действия в военных конфликтах по всему миру, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    В ходе интервью французским СМИ Макрон заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы получить олимпийское перемирие в дни предстоящих летних Игр.

    — Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и думаю, что для меня это повод пообщаться со многими нашими партнерами, — указал он и добавил, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпиня использовать свое влияние в этом вопросе.

    — Руководитель Китая приедет через несколько недель в Париж, и я собираюсь попросить его помочь мне, — отметил он.

    Напомним, Олимпиада в этом году пройдет с 26 июля по 11 августа. Планируется, что во Франции примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.

     

    Теги:
    Франция Олимпиада Европа Мир и кризис Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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