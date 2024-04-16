Эмманюэль Макрон хочет добиться «олимпийского перемирия» на время проведения игр

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что на время проведения Олимпийских игр в Париже прекратятся боевые действия в военных конфликтах по всему миру, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews .

В ходе интервью французским СМИ Макрон заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы получить олимпийское перемирие в дни предстоящих летних Игр.

— Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и думаю, что для меня это повод пообщаться со многими нашими партнерами, — указал он и добавил, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпиня использовать свое влияние в этом вопросе.

— Руководитель Китая приедет через несколько недель в Париж, и я собираюсь попросить его помочь мне, — отметил он.