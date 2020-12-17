Эммануэль Макрон заболел коронавирусом

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

«42-летний Макрон прошел тест на коронавирус после появления симптомов болезни и теперь будет находиться в изоляции в течение семи дней», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

По словам одного из официальных лиц, Макрон «по-прежнему отвечает» за управление страной и будет работать удаленно.

На этой неделе Франция ввела комендантский час в ночное время, чтобы помочь справиться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.

Пока не ясно, как президент Макрон заразился вирусом, но его администрация выявляет всех, с кем он контактировал в последнее время, чтобы предупредить их о произошедшем.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала эпидемии в стране было зарегистрировано два миллиона подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Жертвами вируса стали более 59 400 человек.