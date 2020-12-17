Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Эммануэль Макрон заболел коронавирусом

Автор:  
Татьяна Кудренок
17 Декабря 2020, 16:04
Эммануэль Макрон заболел коронавирусом

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

«42-летний Макрон прошел тест на коронавирус после появления симптомов болезни и теперь будет находиться в изоляции в течение семи дней», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

По словам одного из официальных лиц, Макрон «по-прежнему отвечает» за управление страной и будет работать удаленно.

На этой неделе Франция ввела комендантский час в ночное время, чтобы помочь справиться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.

Пока не ясно, как президент Макрон заразился вирусом, но его администрация выявляет всех, с кем он контактировал в последнее время, чтобы предупредить их о произошедшем.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала эпидемии в стране было зарегистрировано два миллиона подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Жертвами вируса стали более 59 400 человек.


Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане