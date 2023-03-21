Эммануэль Макрон выступит в прямом эфире по теме пенсионной реформы

ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон выступит 22 марта в прямом эфире из Елисейского дворца по вопросу пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Выступление французского лидера запланировано в форме интервью, которое проведут журналисты телеканалов France 2 и TF1. Начнется выступление Эммануэля Макрона в 13:00 по парижскому времени (18:00 по времени Астаны, прим.ред.). Обращение французского президента состоится накануне нового всеобщего дня протеста, 23 марта.

В понедельник обе резолюции о недоверии правительству Франции, вынесенные на голосование в Национальном собрании (нижней палате парламента) депутатами от оппозиции, не смогли набрать необходимого количества голосов. После неудачной попытки собрать необходимое количество голосов для выражения недоверия кабмину у оппозиции остается возможность как минимум отсрочить вступление законопроекта в силу.

Один из вариантов - оспорить отдельные положения или весь законопроект целиком в Конституционном совете. Глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен и председатель парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано уже объявили о намерении подать соответствующие запросы.

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе. Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства.

Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг и призвали к продолжению забастовок по всей стране.