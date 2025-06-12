Эмин Агаларов намерен построить гостиницу в ущелье Бозжыра

Местные власти продолжают работу по развитию туристического потенциала региона и привлечению инвестиций. В рамках этой деятельности 29 мая в город Актау с рабочим визитом прибыла делегация во главе с зарубежным инвестором — основателем компании Agalarov Development, девелопером Эмином Агаларовым.

— Акимат области представил зарубежному инвестору перспективные площадки для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. По итогам встречи инвестор выразил заинтересованность в развитии туристической инфраструктуры региона. В ходе переговоров обсуждалась инициатива по разработке мастер-плана курортной зоны «Кендерли», обладающей высоким туристическим потенциалом, — говорится в сообщении.

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

Инвестор также проявил интерес к строительству экологически устойчивой гостиницы на территории уникального природного объекта, обладающего высокой геологической, культурной и эстетической ценностью — ущелья Бозжыра.

— Концепция проекта предполагает гармоничную интеграцию объекта в природный ландшафт с соблюдением международных экологических стандартов. При разработке мастер-планов особое внимание будет уделено вопросам охраны окружающей среды, минимизации антропогенного воздействия, а также учёту мнений местных жителей, отраслевых специалистов, экологов и представителей научного сообщества. Переговоры с инвестором продолжаются. Проекты находятся на стадии обсуждения, — отмечается в сообщении управления туризма области.

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

Ранее сообщалось о начале строительства визит-центра в ущелье Бозжыра, расположенном на территории Мангистауской области.