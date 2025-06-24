Эмиграция из Казахстана достигла минимального уровня

Иммиграционный поток также немного упал: в страну приехали 8,1 тыс. человек против 9,9 тыс. в 2023‑м. Однако уже более года в Казахстан приезжает больше людей, чем уезжает.

С 2000 года число эмигрантов сократилось в 12 раз — с 155,7 тыс. до 12,7 тыс. в 2024‑м. Сальдо внешней миграции в последние годы стало положительным: в 2023‑м в страну приехали 23,9 тыс. человек, уехали — 12,7 тыс.

69% казахстанских эмигрантов в 2024 году выбрали Россию, хотя и этот поток заметно упал — за первые три месяца года он сократился на 75,5%. На втором месте Германия, где снижение составило 67,9%. Исключение — Кыргызстан, туда казахстанцы переезжают немного, но стабильно.

По данным опроса Demoscope, 78,5% жителей Казахстана не планируют эмиграцию. Лишь 6,9% намерены уехать в ближайшие годы, еще 5,6% готовы, но не имеют возможностей. Главные причины — более высокий доход (24,5%), хорошие перспективы для семьи (23,9%), лучшая работа (14%) и доступ к качественному образованию (11,7%).

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