Елжан Биртанов: Здравоохранение будет устойчиво развиваться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал поручение Президента РК поднять расходы на здравоохранение до 10% от ВВП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень рады и взволнованы тем, что Глава государства дал поручение поднять уровень расходов на образование и здравоохранение до 10%. То есть то, что мы всегда говорили, что качество медицины во многом зависит от того, сколько мы тратим на нее как нация, как страна. Поэтому Глава государства дал четкое поручение поднять (расходы на здравоохранение - прим. ред) с нынешних 7 до 10% за 5 лет. Это то, что мы ждали, и теперь у нас есть такая большая надежда, что здравоохранение будет устойчиво развиваться», - сказал Елжан Биртанов журналистам.

Напомним, Глава государства поручил в течение 5 лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП.

«Финансирование нужно направить на реализацию намеченных реформ, которые обеспечат значительное повышение качества обслуживания населения», - подчеркнул он.