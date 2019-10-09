Елжан Биртанов встретился со студентами, которые хотели его отставки
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился со студентами-медиками, требовавшими его отставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Встреча прошла в стенах Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова.
«Я пригласил ребят, коллег, которые требовали моей отставки. Я хочу понять, почему», - сказал перед встречей Елжан Биртанов.
Один из героев нашумевшего видео, в котором студенты требовали отставки министра, Дарын Ибрагимов поинтересовался у Елжана Биртанова, почему медики, которые учились на гранте, не вправе поступать в платную резидентуру.
«Еще герои ролика есть? Платная резидентура не запрещается, пожалуйста, учитесь, но у вас есть обязанность – отработать 3 года. У нас в законе определено, что вы должны отработать по базовой специальности в интернатуре либо поступить в ту резидентуру, которая востребована государством. Если ты бесплатно обучился за счет государства, но идешь в платную резидентуру, то по окончании будешь работать по специальности, которая не нужна государству. Право выбрать специальность у вас есть, но есть и обязательства перед государством», – ответил ему Елжан Биртанов.
Ранее пятеро молодых врачей, которые обучаются платно, жаловались на то, что их отчисляют. Причина в том, что ранее они учились на гранте. Согласно закону, принятому 7 лет назад, они должны были отработать 3 года по распределению либо возместить деньги за учебу в госказну.
«Никто вас отчислять не будет. Учитесь», - обратился к ним министр.
Кроме того, министр обсудил со студентами новый формат обучения в резидентуре. Также на встрече говорилось о правилах отработки для обладателей госгрантов, вопросах соцподдержки молодых медиков, которых государство направляет в сельскую местность. Именно вопрос работы на селе волновал будущих специалистов.
«Вы говорите, если Биртанов уйдет, то все решится. Но, ребята, если я уйду, это не решится. Вы обязаны отработать по закону», - сказал Елжан Биртанов.
Сейчас выпускники медицинских вузов, которые обучались в интернатуре платно, сохраняют за собой право поступать в резидентуру на платной основе. Если же они обучались по государственному образовательному заказу, то должны отработать не менее трех лет по распределению.
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