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Елжан Биртанов встретился с медработниками города Кентау

5 Декабря 2019 20:48
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Елжан Биртанов встретился с медработниками города Кентау

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов прибыл в Туркестанскую область с Правительственной группой во главе с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Елжан Биртанов отправился в город Кентау, где ознакомился с работой центральной городской больницы. Здание было введено в эксплуатацию 35 лет назад. Министр ознакомился с приемным отделением, инсульт-центром, отделением компьютерной диагностики, реанимации. Также он встретился с медработниками горбольницы.


По словам министра, работа медиков серьезная и ответственная.

«Я прошу, чтобы вы усердно работали во благо здоровья населения. Со следующего года зарплата увеличится на 30%, и я уверен, что вы оправдаете доверие пациентов», - заключил Елжан Биртанов.

Необходимо отметить, что учреждение оцифровано на 100% . Многопрофильная больница обслуживает около 170 тысяч человек и рассчитана на 316 коек.

В больнице с этого года начало работать инсультное отделение в полном объеме. Здесь установлена компьютерная томография. Лабораторная диагностика полностью автоматизирована.


Жители близлежащих Созакского и Отырарского районов также приезжают за медицинской помощью в это отделение.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Здравоохранение,
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