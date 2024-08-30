Эльвира Азимова ответила на опасения по поводу усыновления детей одинокими мужчинами

Не так давно Конституционный суд Казахстана вынес решение, разрешающее усыновление детей одинокими мужчинами, что вызвало общественный резонанс. Некоторые посчитали, что этой возможностью могут воспользоваться педофилы. Против также высказалась детский омбудсмен. На опасения казахстанцев ответила председатель КС Эльвира Азимова в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Э. Азимова обратила внимание на положения статьи 91 Кодекса о браке (супружестве) и семье. Указанная статья прямо устанавливает 15 исключений, когда лица не могут быть усыновителями.

- В их числе исключение, когда усыновителями не могут быть лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации, лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный законодательством РК. Кодекс закрепляет ряд других требований и порядок усыновления, включая требование о наличии в семье усыновителя условий для нормального физического, психического, духовного и нравственного развития, воспитания и образования ребенка, - пояснила Э.Азимова.

Она отметила, что принципы конституционного производства включают всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств обращения, самостоятельность и независимость КС. Поэтому, по ее словам, мнение детского омбудсмена не было единственным источником проверки на соответствие Конституции.

- Всесторонне были изучены нормы Кодекса о браке (супружестве) и семье и других действующих законов, принятые обязательства Казахстана, международный законодательный опыт, правоприменительная практика и представленные государственными органами и экспертами материалы и статистические данные. Мы всегда рекомендуем наряду с постановляющей частью по результатам проверки на соответствие Конституции внимательно изучать правовые позиции, изложенные в каждом итоговом решении КС, - сказала Э.Азимова.

Она также подчеркнула, что в своем решении КС прямо указал, что сам подход законодателя по определению условий и установлению ограничений права на усыновление согласуется с конституционно определенной задачей защиты государством детства и принятыми обязательствами наилучшего обеспечения интересов детей, а также соответствует установленным целям ограничения прав и свобод человека.

- Устанавливаемые законодателем ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка, должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, исходя из прав и интересов детей. Конституционный суд отметил, что следует исходить из интересов ребенка, нуждающегося в защите своих прав и интересов, и руководствоваться конституционно определенной задачей защиты брака и семьи, материнства, отцовства и детства. Соответственно, законодательные механизмы должны быть направлены на поддержку усыновления на равных условиях мужчиной и женщиной, прежде всего, из числа состоящих в браке и имеющих семью, как более отвечающего целям наилучшего обеспечения интересов ребенка и заботы о нем, - высказалась Э.Азимова.

В связи с чем, КС рекомендовал Правительству принять меры по совершенствованию правового регулирования института усыновления с учетом правовых позиций, не ограничиваясь только выводом о неконституционности одной проверенной нормы.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане мужчины и женщины могут на равных условиях подавать на усыновление детей.

Корреспондент агентства Kazinform подготовил пошаговую инструкцию о том, как усыновить ребенка в Казахстане.