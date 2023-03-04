Элтон Джон, Адель: знаменитости отказываются выступать на коронации Чарльза III

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Уже через три месяца весь мир будет наблюдать, как король Чарльз III (Карл III) совершит свое официальное восхождение на британский престол, только вот похоже, что афтепати будет не столь грандиозной, как ожидалось. Целый ряд британских исполнителей уже отказались выступать на празднике 3 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Rolling Stones.

Британские исполнители первой величины — от Элтона Джона и Эда Ширана до Гарри Стайлса и Адель, и даже Spice Girls — отклонили приглашения выступить на вечеринке по случаю коронации нового монарха.

И хотя говорят, что Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались из-за нестыковок в расписании, как сообщила газета The Sun 25 февраля, эксперты считают, что всему виной скандалы, которые неотступно следуют за королевской семьей в последнее время.

«Королевская семья столкнулась с рядом PR катастроф в последнее время, и любой, кто выступает на шоу, должен будет подумать, не вызовет ли появление на концерте негативной реакции среди их фанатов», — объяснил Rolling Stone публицист Саймон Джонс.

Ситуация выглядит печально, учитывая, что менее года назад на праздновании платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II присутствовали Алисия Киз, Дайана Росс, Элтон Джон, Эндрю Ллойд Уэббер, Род Стюарт, Андреа Бочелли и многие другие.

Популярность и репутация королевской семьи резко изменились за последние десятилетия. Задолго до выхода скандальных мемуаров принца Гарри, его женитьбы на Меган Маркл, само поведение Чарльза и его отношения с принцессой Дианой не раз попадали в заголовки газет и вызывали негативную реакцию.

Между тем, по слухам, среди возможных исполнителей на вечеринке будут Кайли и Дэнни Миноуг, Лайонел Ричи и Олли Мерс.