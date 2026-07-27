«Елмен бірге» в Кызылорде: как меняется облик южного города

На телеканале Jibek Joly стартовал познавательный проект «Елмен бірге» («Вместе со страной»), призванный показать реальную жизнь регионов Казахстана, передает корреспондент Kazinform.

Главная цель программы — показать настоящий облик каждого региона глазами его жителей. Съемочная группа отправляется в места, куда редко заглядывают обычные туристы, и рассказывает о жизни региона не через официальную статистику, а через мнения, впечатления и повседневный опыт людей. Первый выпуск проекта посвящен Кызылорде.

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Обновленная Кызылорда

Путешествие съемочной группы началось на берегах Сырдарьи. Знакомство с Кызылордой ведущий начинает с железнодорожного вокзала: общается с жителями, пользуется общественным транспортом и оценивает изменения, произошедшие в городской инфраструктуре. Сегодня по Кызылорде ежедневно курсируют 280 автобусов по 32 маршрутам.

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В программе также показаны Президентский парк, Дом дружбы, ботанический сад, работа системы общественной безопасности и проекты по благоустройству города.

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Особое внимание уделено Дому дружбы, который стал общим шаныраком для представителей 35 этносов, проживающих в Кызылординской области. Именно здесь прошло V заседание Национального курултая, на котором Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку темпам социально-экономического развития региона.

Отмечается, что сегодня в Кызылординской области активно строятся новые школы, объекты культуры, спорта и здравоохранения.

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К слову, значительные изменения произошли и в Президентском парке. Здесь появились 50-метровое колесо обозрения, тысячи новых деревьев и цветов, футбольные поля, теннисные корты и скейт-парк. Помимо игровых зон, на территории обустроены спортивные площадки и амфитеатр, где регулярно проходят культурные мероприятия для жителей и гостей города.

Кадр из видео

Кроме того, программа знакомит зрителей с работой коммунальных служб, которые ежедневно поддерживают чистоту Кызылорды, а также показывает деятельность Центра оперативного управления, отвечающего за безопасность и координацию экстренных служб региона.

— Наш рабочий день начинается в 4:00–4:30 утра. Мы приходим на работу, проходим медицинский осмотр. Получив у диспетчера путевой лист, приступаем к основным обязанностям. Сейчас вот поливаем улицы, — делится сотрудник КГУ «Қызылорда тазалығы» Нурсултан Ахметов.

Кадр из видео

За безопасностью Кызылорды следят камеры и ИИ

Особое внимание в программе уделено системе общественной безопасности Кызылорды. На улицах города установлены сотни камер видеонаблюдения, а в местах массового скопления людей работают кнопки экстренного вызова SOS.

Кадр из видео

Как рассказал инспектор группы анализа и контроля Центра оперативного управления Даулет Пазылхан, в городе установлено 15 кнопок SOS, а на территории всей Кызылординской области функционируют более 1600 камер видеонаблюдения. Они помогают не только предотвращать правонарушения, но и оперативно раскрывать преступления.

С начала года с помощью камер выявлено свыше 43 тысяч административных правонарушений, а также оказано содействие в раскрытии 112 преступлений.

Кроме того, в регионе активно внедряются технологии искусственного интеллекта. Система в автоматическом режиме распознает лица граждан, находящихся в розыске или состоящих на пробационном учете, и мгновенно передает информацию сотрудникам полиции. По словам специалистов, это позволяет значительно повысить эффективность обеспечения общественной безопасности.

Экзотический уголок в сердце Сырдарьинского края

Одной из самых ярких остановок съемочной группы стал тропический ботанический сад Кызылорды. Здесь растут тысячи экзотических растений, привезенных с Мадагаскара, из Индии, Китая, стран Африки, Бангладеш, Южной Америки и других уголков мира.

Кадр из видео

По словам автора проекта Ерлана Мирамбекулы, идея создания такого сада появилась после знакомства с зарубежным опытом. Сегодня ботанический сад стал одной из новых достопримечательностей Кызылорды, где посетители могут увидеть редкие виды растений, которые практически не встречаются в условиях казахстанского климата.

— Я учился в Польше по специальности «ландшафтное озеленение». Побывал более чем в 82 городах мира, видел ботанические сады в Южной Америке, Южной Корее и Европе. Тогда у меня и возникла мысль: «Почему такого сада нет в нашей стране, на моей родине в Кызылорде?», — рассказывает он.

Кадр из видео

Сегодня в ботаническом саду успешно акклиматизировались банан, лимон, редкие виды фикуса, аглаонема, кротон и многие другие экзотические растения. В оранжерее свободно летают канарейки, а в искусственном водопаде обитают около 60 рыб. По словам Ерлана Мирамбекулы, 99% растений были привезены из-за рубежа.

— Большая часть растений доставлена с Мадагаскара, из Южной Америки и других стран. Нам удалось успешно адаптировать их к местным климатическим условиям, — отметил автор проекта.

Среди самых необычных экспонатов сада — банан сорта Musa, с одной грозди которого после полного созревания можно собрать от 36 до 40 килограммов плодов. Здесь также представлены араукария, завезенная из Австралии и Южной Америки, монстера с характерными резными листьями и многие другие редкие виды растений.

Напомним, ранее в рамках проекта «Таза қала» на телеканале Jibek Joly был показан туристический потенциал Западного Казахстана.