«Елмен бірге» в Кызылорде: город, где переплетаются традиции и современность

Проект «Елмен бірге» на телеканале Jibek Joly продолжается, его цель — показать жизнь казахстанцев в каждом регионе нашей большой и самобытной страны, дать возможность жителям разных городов лучше узнать друг друга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня «Елмен бірге» в Кызылорде, городе, где за одним поворотом открываются современные спортивные объекты, а за другим оживают места с богатой историей. В этот раз съемочная группа отправилась в путь без четкого плана — чтобы увидеть жемчужину Сырдарьи, какой ее знают местные. Ведь самые интересные истории о городе можно найти только в живом общении и случайных встречах.

Проводником по Кызылорде стал местный житель Дмитрий Еременко. По образованию юрист, но за годы работы в такси он изучил Кызылорду город досконально.

Фото: кадр из видео

По его словам, гостям, в первую очередь, стоит посетить историко-краеведческий музей, набережную, парки, а также новые спортивные объекты на левом берегу. Среди них — современная «Кайсар Арена» и теннисный центр.

— Кызылорда — спокойный город, просыпается поздно по южным меркам. Движение на улицах ускоряется только часам в десяти утра. Люди здесь очень доброжелательные и отзывчивые, — считает Дмитрий Еременко.

Через книги к пониманию города

Путешествие без маршрута неожиданно привело съемочную группу в библиотеку. И в этом, как оказалось, есть своя логика — город можно узнать не только по улицам, но и по тому, что в нем читают.

Фото: кадр из видео

Сегодня в Казахстане активно развивается программа «Читающая нация», направленная на популяризацию чтения, проведение книжных ярмарок и создание современных библиотек.

Одной из таких является областная универсальная научная библиотека имени А. Тажибаева в Кызылорде — одна из старейших в регионе.

— Все услуги по-прежнему бесплатные. Программа «Читающая нация» — это своевременная и важная инициатива. Она направлена не только на развитие культуры чтения, но и на модернизацию библиотек, создание комфортной среды для посетителей, — сообщила заведующая отделом детской литературы Маржанкуль Айгисинова.

Фото: кадр из видео

По ее словам, учреждение было основано в 1867 году при поддержке образованных слоев общества и местной интеллигенции. В разные годы библиотека меняла статус и название, а в 1999 году ей было присвоено имя писателя Абдильды Тажибаева.

В регионе также планируется строительство президентской библиотеки, которая станет третьей в стране.

Спорт как точка роста

История и современность в Кызылорде переплетаются не только в культурной сфере, но и в спорте. Современный теннисный центр, открытый осенью 2024 года, уже стал площадкой для тренировок более 300 детей и взрослых.

Фото: кадр из видео

— Мы уже видим первые результаты. Есть спортсменка, которая выиграла международный турнир в своей возрастной категории. Наших ребят заметила международная федерация. В целом уровень игры заметно вырос, — сообщил старший тренер национальной сборной Казахстана по настольному теннису Дмитрий Переверзев.

Фото: кадр из видео

— Достаточно стола, ракеток и мяча — и можно играть практически в любом месте. А с появлением таких современных центров возможностей становится еще больше, — добавил он.

Фото: кадр из видео

Еще одни интересным объектом является «Кайсар Арена», открытая 4 октября 2025 года. Стадион рассчитан на 11 тысяч зрителей и соответствует международным стандартам УЕФА.

Фото: кадр из видео

— Если раньше стадион вмещал около 7 тысяч зрителей, то сегодня трибуны почти полностью заполняются — до 11 тысяч человек. Билеты на матчи часто раскупают за несколько дней. Это говорит о росте интереса к спорту, — сообщил начальник службы безопасности стадиона Нурбол Абдиразак.

Аул, о котором говорят

Сегодня, благодаря социальным сетям, рассказать о любом месте можно за считанные секунды. Однако есть локации, которые становятся популярными и без рекламы. Одно из таких — аул имени Наги Ильясова, о котором знают далеко за пределами Кызылординской области. Аул входит в число самых посещаемых сельских населенных пунктов страны.

Фото: кадр из видео

Одной из точек маршрута стала Аллея поэтов. Это пространство, где сочетаются культурная атмосфера и современная городская жизнь.

— Сегодня здесь активно развивается социальная среда, молодежь проводит время на свежем воздухе, устраивает пикники. Аул заметно меняется, — сообщил местный житель Ержан Натишев.

Фото: кадр из видео

Рис как бренд региона

После спортивной инфраструктуры внимание смещается к аграрному сектору — рисовым полям, которые давно стали символом региона.

— Вегетационный период риса составляет около 110 дней, из которых большую часть времени культура находится в воде. Сейчас идет зеленая фаза роста, затем начинается созревание, — сообщил рисовод Сагидолла Сыздыков.

Фото: кадр из видео

По его словам, в хозяйстве выращивают несколько сортов, включая экспериментальные, а казахстанский рис уже известен за пределами страны.

— Мы экспортируем продукцию, в том числе отправляли партии риса в США. У региона есть потенциал стать одним из центров рисоводства на международном уровне, — добавил он.

Фото: скрин из видео

За последние годы восприятие Кызылорды заметно изменилось. Кызылорда развивается поступательно, где каждое дело и каждая история становятся частью общего результата. Регион формирует новый образ, в котором традиции и современность дополняют друг друга.

О чем был первый выпуск проекта «Елмен бірге» — читать здесь.