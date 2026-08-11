35 тысяч болельщиков и телемедицина: «Елмен бірге» в Актобе
Актобе переживает настоящий строительный бум. Но это не только сухая статистика роста, а прежде всего, живые истории людей, которые меняют облик города и региона. Новый выпуск проекта «Елмен бірге» на телеканале Jibek Joly рассказывает, как город обновляется и чем живет сегодня, передает корреспондент агентства Kazinform.
Футбольная столица: новый стадион на 35 тысяч
В новом районе Батыс развернулась одна из крупнейших строек — будущий футбольный стадион, который уже называют главным проектом города, ведь Актобе — негласная столица казахстанского футбола.
Сегодняшняя арена, построенная еще в 1975 году, давно не отвечает растущему интересу болельщиков. Новый объект должен изменить ситуацию и вывести регион на новый уровень.
— В 2025 году, в декабре, мы начали подготовительные работы, а строительно-монтажные — уже в 2026 году, с января. Планируется завершение в 2028 году. Это будет стадион на 35 тысяч человек, с соблюдением всех стандартов УЕФА, — сказал руководитель строительства Жарас Туркпенбаев.
Проект предполагает не только спортивную инфраструктуру, но и развитие целого района: гостиницы, жилье и новые возможности для инвестиций. Кроме футбольных матчей здесь планируют проводить концерты и международные мероприятия.
Цифровая медицина: консультации на расстоянии
Актобе становится центром притяжения и в сфере здравоохранения. В областной многопрофильной больнице внедряются современные технологии, позволяющие спасать жизни даже на расстоянии.
В ситуационном центре врачи в режиме реального времени консультируют коллег из районов, помогая принимать решения по тяжелым пациентам без необходимости срочной транспортировки.
— Конкретно наша система ПАКС имеет искусственный интеллект. На данный момент это диагностика заболеваний легких, включая опухоли, и заболевания молочной железы, — сказал заведующий отделением лучевой диагностики Рустем Абубакиров.
Такие решения позволяют значительно сократить время постановки диагноза и повысить качество медицинской помощи в регионе.
Дороги развития: трасса международного значения
Путь из Актобе в Хромтау проходит по одной из важнейших транспортных артерий — трассе Западная Европа — Западный Китай. Здесь ведутся масштабные работы по реконструкции.
Одним из ключевых объектов стал новый автомобильный мост, который должен решить проблему многокилометровых заторов на железнодорожном переезде.
— Покрытие будет крупнозернистое, двухслойное. Современное. Думаю, что его не придется менять через несколько лет, — рассказал инженер безопасности дорожного движения Рашид Наурызбаев.
После завершения работ дорога станет четырехполосной, а для водителей предусмотрят необходимую инфраструктуру — от заправок до зон отдыха.
Хромтау: город труда и возможностей
Хромтау — моногород, где каждый третий житель связан с горно-обогатительной отраслью. Здесь добывают один из ключевых элементов таблицы Менделеева — хром.
Жители города остаются верны своей малой родине.
— Я местный житель, здесь родился, учился, работаю уже более 20 лет. Я хочу быть полезен своему городу, — сказал работник Донского ГОКа Канат.
Кадры для отрасли готовят на месте — в Хромтауском горно-техническом колледже, где студенты получают не только образование, но и реальный практический опыт.
— К нам приезжают студенты из разных регионов. Есть гарантированное трудоустройство и хорошая зарплата, — отметили в колледже.
Современные технологии, включая VR-тренажеры и шахтный полигон, делают обучение максимально приближенным к реальным условиям производства.
Одним словом, Актобе стремительно развивается, и его главная сила — это люди: врачи, строители, рабочие, водители и военные. Именно они формируют настоящее и будущее региона.
Прошлый выпуск «Елмен бірге» был посвящен Кызылорде — городу, где переплетаются традиции и современность.