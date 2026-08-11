35 тысяч болельщиков и телемедицина: «Елмен бірге» в Актобе

Актобе переживает настоящий строительный бум. Но это не только сухая статистика роста, а прежде всего, живые истории людей, которые меняют облик города и региона. Новый выпуск проекта «Елмен бірге» на телеканале Jibek Joly рассказывает, как город обновляется и чем живет сегодня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Футбольная столица: новый стадион на 35 тысяч

В новом районе Батыс развернулась одна из крупнейших строек — будущий футбольный стадион, который уже называют главным проектом города, ведь Актобе — негласная столица казахстанского футбола.

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Сегодняшняя арена, построенная еще в 1975 году, давно не отвечает растущему интересу болельщиков. Новый объект должен изменить ситуацию и вывести регион на новый уровень.

— В 2025 году, в декабре, мы начали подготовительные работы, а строительно-монтажные — уже в 2026 году, с января. Планируется завершение в 2028 году. Это будет стадион на 35 тысяч человек, с соблюдением всех стандартов УЕФА, — сказал руководитель строительства Жарас Туркпенбаев.

Кадр из видео

Проект предполагает не только спортивную инфраструктуру, но и развитие целого района: гостиницы, жилье и новые возможности для инвестиций. Кроме футбольных матчей здесь планируют проводить концерты и международные мероприятия.

Цифровая медицина: консультации на расстоянии

Актобе становится центром притяжения и в сфере здравоохранения. В областной многопрофильной больнице внедряются современные технологии, позволяющие спасать жизни даже на расстоянии.

Кадр из видео

В ситуационном центре врачи в режиме реального времени консультируют коллег из районов, помогая принимать решения по тяжелым пациентам без необходимости срочной транспортировки.

— Конкретно наша система ПАКС имеет искусственный интеллект. На данный момент это диагностика заболеваний легких, включая опухоли, и заболевания молочной железы, — сказал заведующий отделением лучевой диагностики Рустем Абубакиров.

Кадр из видео

Такие решения позволяют значительно сократить время постановки диагноза и повысить качество медицинской помощи в регионе.

Дороги развития: трасса международного значения

Путь из Актобе в Хромтау проходит по одной из важнейших транспортных артерий — трассе Западная Европа — Западный Китай. Здесь ведутся масштабные работы по реконструкции.

Кадр из видео

Кадр из видео

Одним из ключевых объектов стал новый автомобильный мост, который должен решить проблему многокилометровых заторов на железнодорожном переезде.

— Покрытие будет крупнозернистое, двухслойное. Современное. Думаю, что его не придется менять через несколько лет, — рассказал инженер безопасности дорожного движения Рашид Наурызбаев.

Фото: скрин из видео

После завершения работ дорога станет четырехполосной, а для водителей предусмотрят необходимую инфраструктуру — от заправок до зон отдыха.

Хромтау: город труда и возможностей

Хромтау — моногород, где каждый третий житель связан с горно-обогатительной отраслью. Здесь добывают один из ключевых элементов таблицы Менделеева — хром.

Кадр из видео

Жители города остаются верны своей малой родине.

— Я местный житель, здесь родился, учился, работаю уже более 20 лет. Я хочу быть полезен своему городу, — сказал работник Донского ГОКа Канат.

Фото: скрин из видео

Кадры для отрасли готовят на месте — в Хромтауском горно-техническом колледже, где студенты получают не только образование, но и реальный практический опыт.

— К нам приезжают студенты из разных регионов. Есть гарантированное трудоустройство и хорошая зарплата, — отметили в колледже.

Кадр из видео

Современные технологии, включая VR-тренажеры и шахтный полигон, делают обучение максимально приближенным к реальным условиям производства.

Одним словом, Актобе стремительно развивается, и его главная сила — это люди: врачи, строители, рабочие, водители и военные. Именно они формируют настоящее и будущее региона.

Кадр из видео

Прошлый выпуск «Елмен бірге» был посвящен Кызылорде — городу, где переплетаются традиции и современность.