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Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга

Автор:  
Татьяна Кудренок
14 Апреля 2021, 11:27
Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей после кончины ее супруга герцога Эдинбургского Филипа в прошлую пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Королева приняла участие в церемонии по случаю ухода Уильяма Пила с должности лорда-камергера, чья служба организует королевские церемонии.

Уильям Пил объявил о своей отставке еще в прошлом году, после того, как проработал в должности более, чем 14 лет. Его заменит Эндрю Паркер, бывший глава МИ-5, он стал восьмым лордом-камергером за время правления Елизаветы II.

В данным момент королевская семья отмечает двухнедельный траур. Похороны герцога Филипа состоятся в Виндзоре в субботу. Отмечается, что члены семьи продолжают «исполнять обязательства, соответствующие обстоятельствам».

В воскресенье сын королевы Эндрю, герцог Йоркский заявил, что королева сообщила семье о том, что смерть ее супруга в возрасте 99 лет «оставила огромную пустоту» в ее жизни. Он добавил: «Королева, как и следовало ожидать, невероятно стойкий человек».

Похороны, которые состоятся в субботу после обеда, будут гораздо более сдержанным мероприятием из-за пандемии коронавируса, но, согласно Букингемскому дворцу, планы отражают пожелания самого герцога Филипа.

BBC News также отмечает, что Гарри, герцог Сассекский прилетел в Великобританию на похороны без своей супруги Меган Маркл, которая остался дома по рекомендации врачей.


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