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Елизавета II подписала закон о Brexit

23 Января 2020 23:54
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Елизавета II подписала закон о Brexit

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского союза, тем самым подтвердив, что Brexit состоится 31 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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Министр британского правительства по делам выхода из ЕС Стивен Баркли сообщил о вступлении закона в силу в своем Twitter.

«Вчера Палата общин и Палата лордов окончательно одобрили закон о брексите. Сегодня Ее величество подписала этот закон, и он вступил в силу, - сказал Баркли в видеообращении. - Это означает, что этот законопроект теперь стал законом, и он подтверждает наш выход из ЕС 31 января».

«Казалось, что мы никогда не перейдем эту линию, но мы это сделали», - заявил в четверг премьер Борис Джонсон, комментируя вступление закона в силу.

В соответствии с планом премьера Бориса Джонсона, одобренным парламентом в декабре прошлого года, Британия должна официально покинуть Евросоюз 31 января в 11 часов вечера.

Европарламент проголосует по вопросу согласия на выход 31 января. Ожидается, что евродепутаты одобрят уже принятую британским парламентом сделку с ЕС.

Путь Британии к выходу из Евросоюза после референдума, состоявшегося летом 2016 года, был непростым.

Brexit расколол общество, привел к отставке двух консервативных правительств (во главе с Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй) и к двум парламентским выборам: 2017-го и 2019 годов.

Британцы на протяжении последних трех с половиной лет провели множество массовых акций за и против выхода страны из ЕС.


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Ключевые слова: Великобритания,
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