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Елизавета II находится под медицинским наблюдением в замке в Шотландии

Редактор:  
Алла Серикбаева
8 Сентября 2022, 18:48
Елизавета II находится под медицинским наблюдением в замке в Шотландии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, врачи «обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Вместе с тем в заявлении указывается, что королева чувствует себя «комфортно» и остается в замке Балморал в Шотландии, где провела лето.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала, что «страна серьезно обеспокоена новостями из Букингемского дворца».

«Мои мысли - и мысли людей по всему Соединенному Королевству - сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей», - написала Трасс в Twitter.

Фото : Jane Barlow/PA


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